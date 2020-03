Russell Westbrook fait un don au fonds de Los Angeles pour les familles dans le besoin

La star des Houston Rockets et Russell Westbrook, originaire de Los Angeles, a fait un don lundi au Fonds Angeleno de la ville de Los Angeles, organisé par le maire de la ville pour aider les familles nécessiteuses à surmonter les difficultés financières de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Dans le cadre d’un message vidéo (enregistré avec sa femme, Nina) envoyé à des millions de followers sur ses plateformes de médias sociaux, Westbrook a écrit:

Trop d’Angelenos ont plus que jamais besoin de notre aide. Visitez mayorsfundla.org/Angeleno pour aider les familles éprouvant des difficultés financières extrêmes pendant cette pandémie. Beaucoup de ceux qui en ont besoin sont des immigrants ou des travailleurs indépendants qui ne sont pas admissibles à d’autres prestations. Nous sommes tous dans le même bateau.

Lundi soir, la Californie (2160) avait le deuxième cas de COVID-19 le plus confirmé de tous les États américains, derrière New York (20875). Los Angeles est de loin la plus grande ville de l’État.

Selon le New York Times, les données de lundi soir montraient 41 701 cas de coronavirus aux États-Unis, dont 537 décès.

