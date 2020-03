Russell Westbrook implore tout le monde de «jouer pour le monde» en jouant à l’intérieur

Le meneur vedette des Houston Rockets, Russell Westbrook, a une perspective intéressante en ce qui concerne la pandémie de coronavirus.

Westbrook, dans le cadre d’une campagne de marketing avec son parrain (Jordan Brand), a tweeté un rappel de «jouer pour le monde» en jouant à l’intérieur dans le but de ralentir la propagation de la maladie.

Toujours la figure paternelle, Westbrook a inclus une photo de lui et de son jeune fils jouant sur un cerceau de jouets à l’intérieur:

C’est ce que nous faisons dans notre maison pour rester actifs. Rappel de jouer pour le monde. Restez à l’intérieur, jouez à l’intérieur. #playinside #playfortheworld pic.twitter.com/aFKfcy733n

– Russell Westbrook (@ russwest44) 28 mars 2020

Le message est certainement un message de positivité et d’uniformité. En effet, le coronavirus a déjà décimé des pays du monde entier et modifié les modes de vie, ce qui a des implications beaucoup plus drastiques que la simple suspension de ligues sportives.

Bien sûr, c’est une situation sans précédent pour les athlètes du monde entier, et les joueurs de la NBA comme Westbrook aspirent certainement à l’opportunité de terminer la saison. Cependant, les acteurs ont également été transparents dans leur prise de conscience de la gravité de la situation, reconnaissant qu’ils n’auront pas cette possibilité si les citoyens du monde entier ignorent les mesures de santé préventives.

L’arrêt de travail actuel a perturbé le rythme et le déroulement du jeu, et cela doit être particulièrement frustrant pour Westbrook, qui jouait à un niveau incroyablement élevé avant la suspension.

Westbrook excellait dans le système de petites boules remanié de Houston, attaquant à plusieurs reprises la jante avec férocité et exploitant des affrontements individuels sur le périmètre. Les Rockets prospéraient en conséquence.

Houston est allé 7-2 dans leurs neuf premiers matchs avec l’alignement de petites balles. Bien qu’ils aient succombé à une séquence de quatre défaites consécutives au début du mois, ils sont revenus sur la bonne voie avec une victoire contre les Timberwolves du Minnesota le 10 mars, avec Westbrook marquant 27 points sur un tir de 11 sur 17.

Westbrook et co. espérons revenir à la parole éventuellement. D’ici là, il continuera de plaider pour diverses mesures de santé publique et d’auto-isolement, ainsi que pour aider ceux qui en ont besoin.