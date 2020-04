Russell Westbrook joue plus fort que quiconque en NBA

Selon la légende de la NBA, Charles Barkley, l’ancien joueur par excellence Russell Westbrook et le futur membre du Temple de la renommée Kevin Garnett jouent plus fort que tout autre joueur qu’il a vu dans près de 40 ans après la ligue.

Barkley a livré ses commentaires lundi dans une interview télévisée ESPN. Barkley, qui a joué contre Garnett pendant quelques années avant sa retraite en 2000, s’adressait à la récente sélection du grand homme au Basketball Hall of Fame (avec l’ancien entraîneur des Rockets Rudy Tomjanovich).

Je détestais ce mec. Parce que vous le jouez comme dans le match 26 de la saison, ou 52, ou 82, il joue comme s’ils étaient tous des matchs du 7!

Je me dis “Jeune gars, calme-toi!”. Il nous reste 82 de ces matchs. … Je suis dans la NBA depuis près de 40 ans. Russell Westbrook et Kevin Garnett jouent plus dur que deux joueurs que j’ai jamais vus en NBA, à mon avis.

Un autre analyste et ancien joueur de la NBA, Jalen Rose, a immédiatement déclaré qu’il était d’accord avec l’évaluation de Barkley.

À sa première saison avec les Houston Rockets (40-24), Westbrook, 31 ans, affiche en moyenne 27,5 points, 8,0 rebonds et 7,0 passes décisives.

Le gardien de 6 pieds 3 pouces est devenu plus à l’aise avec sa nouvelle équipe au fil de la saison, culminant avec une ligne de 33,4 points (54,9% FG, 40,0% sur 3 points), 7,3 rebonds et 6,0 passes décisives par match en Février. Mené par le All-Star à neuf reprises, Houston est allé 9-2 au cours de ce mois.

