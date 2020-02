Russell Westbrook, le joueur le plus sous-estimé de la NBA

S’il y a des années, tout fan de NBA ils lui auraient dit qu’un joueur allait terminer une saison avec une moyenne de triple double, aurait appelé son interlocuteur fou. Mais ce qui aurait semblé encore plus rocambolesco, c’est que le même joueur a réussi à faire la moyenne de ces chiffres pendant trois années consécutives et, même alors, avait une légion de détracteurs et ne faisait pas partie de la liste des candidats au basket-ball pour être considéré comme le meilleur Histoire. C’est l’histoire de Russell Westbrook, un joueur tellement étourdissant dans le physique qu’il semble cacher ses énormes vertus techniques pour l’oeil moins expérimenté, mais qui encourent des revirements et qui a du mal à faire jouer ses équipes.

C’est ce que ceux qui saisissent chaque occasion de critiquer Russell lui reprochent une folie particulière. Il a essayé de construire un héritage dans Oklahoma City Thunder, fidèle à une franchise qui a connu une fuite constante de talents. James Harden, Kevin Durant et Serge Ibaka, entre autres, ont quitté OKC, dans ce que beaucoup percevaient comme les subterfuges de Russell dans son empressement à être un protagoniste et à rassembler toute la gloire. Après 11 ans là-bas, Westbrook fait un exercice de générosité et de transfert de souveraineté en vue de se porter candidat à un ring. Il était difficile pour beaucoup de penser que je pouvais comprendre avec James durcit, mais les choses s’améliorent à chaque fois.

Beard et Brodie se combinent pour 63pts dans la victoire! pic.twitter.com/6fcEyRQd1T

– Houston Rockets (@HoustonRockets) 27 février 2020

Et est-ce Mike D´Anthoni Il a opté pour une petite balle exagérée qui profite grandement à ce titan déjà âgé de 31 ans. L’ouverture du terrain avec des tireurs et des attaques rapides favorisent grandement les options pour Russell d’attaquer le ring sans rougir. Ses rebonds et passes décisifs moyens ont baissé, mais il déborde d’engagement dans son attitude et son jeu. Après avoir battu Memphis Grizzlies, le jeune joueur de base Ha Morant revendiqué la grandeur de Westbrook. “Je sens qu’il n’est pas encore valorisé pour ce qu’il mérite. Il est l’un des joueurs les moins respectés de la ligue. C’est incroyable ce qu’il a fait ces dernières années et il m’admire comme il est toujours là, avec le même enthousiasme et en ignorant ses détracteurs “, at-il déclaré dans des mots recueillis par ESPN.

“La vérité est que je me fiche de ce que les gens pensent de mon jeu. Je serai heureux tant que je serai satisfait de moi-même, je veux continuer à botter le cul de mes détracteurs”, a déclaré le bon Russell, dans une démonstration d’élégance et de modération. . “Je ne connais pas un autre joueur qui met cette intensité dans le jeu et qui est si doué”, a-t-il déclaré. James durcit à propos de son partenaire, dont il a également parlé Austin Rivers “C’est une arme mortelle. De nombreuses équipes placent de gros joueurs pour le défendre mais il les brise avec sa vitesse. Ouvrir le terrain pour lui est le mieux que nous puissions faire, c’est incroyablement explosif.” Intéressant de vérifier comment Houston Rockets il se tourne vers un acteur clé dans ses aspirations pour le ring.

