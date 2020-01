Russell Westbrook lève des Rockets avec un jalon de notation non-Harden

Lors de la victoire de 139-109 en éruption (score de la boîte) samedi à domicile contre le Minnesota, le gardien des Rockets de Houston, Russell Westbrook, a poursuivi son solide jeu dernièrement avec 30 points (43,5% des tirs) et 10 passes en 33 minutes.

Westbrook a maintenant marqué 20 points ou plus lors de ses 14 derniers matchs. À l’exception de James Harden, c’est la plus longue séquence de ce genre pour les Rockets depuis que le Hall of Famer Hakeem Olajuwon l’a fait il y a 24 ans lors de la saison 1995-96. Pas même les goûts de Tracy McGrady ou Yao Ming ont publié ces types de scores avec ce niveau de cohérence.

Mieux encore, les chiffres de Westbrook contribuent aux victoires de l’équipe. Houston a une fiche de 11-3 (0,786) sur cette séquence de 14 matchs, ce qui se traduirait par un rythme de plus de 64 victoires sur une saison complète de la NBA.

“Je pensais que Russell, l’ensemble du match, était vraiment bon en attaque et tout ça”, a déclaré l’entraîneur Mike D’Antoni après le match. Pour la saison, Westbrook affiche maintenant une moyenne de 24,6 points par match ⁠, soit six points de mieux que le meilleur buteur précédent (2017-18 Chris Paul) des huit années de Harden à Houston.

Les Rockets (26-12) ont maintenant remporté quatre de leurs cinq derniers matchs au total.

Les Rockets ont un pourcentage de victoires encore meilleur lorsque Westbrook a des passes à deux chiffres. Y compris samedi, les Rockets ont maintenant une fiche de 7-1 (.875) lorsque l’ancien joueur par excellence a récolté 10 passes décisives ou plus.

“C’est important”, a déclaré Westbrook après la partie lorsqu’on lui a demandé de générer des tirs ouverts pour ses coéquipiers. «Cela fait partie de mon travail de m’assurer de créer ces opportunités pour mes coéquipiers en attaquant le panier.»

Après avoir été échangé à Houston en juillet dernier, le huit fois All-Star s’améliore avec sa nouvelle équipe à mesure que la saison 2019-2020 avance.

Lors des 19 premiers matchs de Westbrook avec les Rockets, il a récolté 21,9 points en moyenne sur 41,0% des tirs, 22,9% sur une plage de 3 points et 73,2% sur les lancers francs.

Au cours de cette séquence de 14 matchs, Westbrook marque 28,4 points sur 46,8% de tirs, 25,9% sur 3 points et 85,9% sur la ligne des lancers francs. Il a marqué 30 points ou plus au cours de sept de ses 13 derniers matchs, après ne pas l’avoir fait une seule fois lors de ses 20 premières sorties.

Samedi, dans ses commentaires d’après-match, Westbrook a parlé beaucoup plus longuement de la performance de l’équipe que ses statistiques individuelles.

Concernant la victoire, Westbrook a déclaré:

Ça fait vraiment du bien. C’est quelque chose que nous savons que nous sommes capables de faire tous les soirs. C’est un défi. Les meilleures équipes le font. Nous avons dû nous mettre au défi de le faire nuit après nuit.

Étant donné que les Rockets ont des matchs consécutifs à venir, Westbrook est susceptible de manquer l’un des deux prochains matchs de l’équipe, soit à Memphis mardi soir, soit à domicile contre Portland mercredi. Cela fait partie du plan de maintenance de Houston pour l’homme de 31 ans après une chirurgie du genou hors saison.

L’équipe n’a pas encore précisé dans quel match des deux Westbrook s’asseoirait. Mais dans les matchs sur le terrain, il est clair que Westbrook devient plus à l’aise dans l’attaque d’Antoni et donne aux Rockets une plus grande chance de gagner en même temps.

.