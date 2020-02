Russell Westbrook marque 22, sort de l’arène avec le pouce gauche bandé

Russell Westbrook a bien joué avec 22 points, sept passes décisives et six rebonds lors de la victoire de 117-109 (score à la case) des Houston Rockets lors de sa visite à la Nouvelle-Orléans. Mais l’ancien MVP et All-Star de la NBA 2020 avait le pouce sur sa main gauche, sans tir, fortement bandé après la partie.

L’étendue de toute blessure n’était pas immédiatement claire, avec Westbrook refusant de commenter dans le vestiaire comment il se sentait.

C’est la cinquième victoire en sept matchs des Rockets (31-18), alors que c’était la fin d’une séquence de trois victoires consécutives pour les Pelicans (20-30). Le All-Star Brandon Ingram a mené la Nouvelle-Orléans avec 28 points et 12 rebonds, tandis que la recrue prisée Zion Williamson a récolté 21 points et 10 rebonds.

Westbrook a certainement été efficace pour les Rockets, et il a aidé le poignard à 3 points de Danuel House Jr. dans la dernière minute du match.

James Harden, co-vedette de Backcourt, a mené les Rockets avec 40 points sur 12 tirs sur 24 (50%), et il a également récolté 10 rebonds et neuf passes décisives.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a fait l’éloge de Westbrook après le match, en particulier en ce qui concerne la façon dont sa capacité à accélérer le rythme et à attaquer la jante a ouvert House pour le look décisif du match.

Mais Westbrook n’était pas aussi grand, du moins statistiquement, qu’il l’a été pendant une grande partie de son torride janvier. Ce n’était que la deuxième fois au cours des 11 derniers matchs que Westbrook ne réussissait pas à marquer 30 points, et à 9 des 24 du terrain (37,5%), c’était aussi son jeu de tir le moins efficace.

Westbrook n’a pas dit quand la blessure s’est produite, notant seulement que cela s’est produit lorsque quelqu’un lui a glissé la main. Ainsi, il n’est pas clair s’il y avait une corrélation entre son tir et la blessure au pouce.

Une bonne nouvelle potentielle pour le droitier Westbrook est que la blessure était au pouce de sa main gauche non tirante. Westbrook a eu du mal à tirer au début de la saison après s’être disloqué plusieurs doigts pendant la pré-saison, mais ces problèmes étaient à sa main dominante.

Les Rockets s’entraîneront tôt lundi après-midi, date à laquelle il pourrait y avoir une nouvelle mise à jour sur la santé de Westbrook. Le prochain match de Houston aura lieu mardi soir à domicile contre Charlotte, et le coup d’envoi est prévu à 19 heures. Heure centrale du Toyota Center.

