Russell Westbrook marque 40 pour diriger le rallye épique des Rockets chez Clippers

Les Rockets ont continué sur 40-12 et 17-2 points dans la deuxième moitié du match sauvage de jeudi au Staples Center de Los Angeles, surmontant un déficit de 16 points au troisième trimestre pour vaincre l'hôte Clippers, 122-117 (score de la boîte) .

Russell Westbrook a mené Houston avec 40 points et 10 rebonds, devenant le premier joueur des Rockets non nommé James Harden à marquer 40 points ou plus dans un match depuis Kevin Martin le 5 janvier 2011.

Pendant ce temps, Harden a récolté 28 points et 10 passes décisives, l'un de ces dix centimes faisant de lui le leader des passes décisives de la franchise.

Westbrook a réussi l'énorme course de 40-12 pour les Rockets à la fin du troisième et au début du quatrième trimestre, au cours de laquelle Houston (19-9) a transformé un déficit de 77-61 en une avance de 101-89 avec un peu plus de neuf minutes à jouer. Une partie de cette course est venue avec Harden sur le banc et Westbrook en tête de la deuxième unité.

Puis, après que les Clippers (21-9) aient répondu par une rafale de 22-4 pour remonter de 111-105, Harden a pris le dessus avec 10 points dans les cinq dernières minutes lors d'une course de 17-2 Rockets pour assurer le match.

Les partants en première ligne P.J.Tucker et Clint Capela ont offert des contributions défensives clés, surtout tard. Tucker avait 10 points, 12 rebonds et a aidé à limiter Kawhi Leonard au quatrième, tandis que Capela a affiché 16 points (tir sur 8 sur 9), huit rebonds, quatre interceptions et un chiffre plus / moins de +27 dans son jeu. 39 minutes.

Paul George a mené Los Angeles avec 34 points, mais Harden a accepté l'affectation du meilleur buteur des Clippers dans les cinq dernières minutes et l'a tenu en échec alors que les Rockets prenaient les commandes avec cette rafale de 17-2.

Les Rockets, qui ont maintenant remporté huit de leurs 11 derniers matchs au total, retournent à l'action samedi soir à Phoenix (11-16) pour le deuxième match d'un road trip de quatre matchs sur la côte ouest.

(tagsToTranslate) actualités (t) clint capela (t) fusées houston (t) james harden (t) kawhi leonard (t) los angeles clippers (t) p.j. tucker (t) paul george (t) russell westbrook