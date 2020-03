Russell Westbrook minimise l’épreuve de force contre les Lakers

Le pointeur des Houston Rockets, Russell Westbrook, n’a pas bronché lorsqu’il a été invité à se plonger dans le prochain match de l’équipe contre les Lakers de Los Angeles.

Le démon de la rupture rapide a répondu de la manière typique de Westbrook, voyant les Lakers comme juste un autre coup sur le calendrier et rien de plus:

“Il suffit de jouer”, a déclaré la superstar des Rockets. «Nous jouons notre jeu. Nous y avons déjà gagné. C’est juste une autre équipe, un autre match pour moi, honnêtement. Allez-y et faites de la compétition. C’est ça.”

Russell Westbrook à propos du prochain match avec les Lakers: “Nous avons déjà gagné là-bas. Ce n’est qu’une autre équipe, un autre match pour moi honnêtement.” pic.twitter.com/2vhqbTJr2G

Ce pourrait être un autre match pour Westbrook, mais ce n’est sûrement pas un autre pour les Lakers. Alors qu’ils gagnaient leur première rencontre, les Lakers ont perdu face à la version à petite balle des Rockets le 6 février, alors que Westbrook partait pour 41 points, huit rebonds et cinq passes décisives dans une victoire de 10 points.

La star des Rockets est en moyenne de 38 points et de 6,0 passes décisives par match contre les Lakers cette saison, tirant un incandescence de 62,7% sur le terrain et 50% du plus profond de leurs deux affrontements.

Alors que Westbrook est susceptible d’approcher ce match comme n’importe quel autre, soyez assuré que les Lakers auront un plan de match pour le ralentir. Cela est particulièrement vrai après avoir perdu la concentration au quatrième trimestre et permis aux Brooklyn Nets de briser leur séquence de victoires mardi.

La rencontre de jeudi déterminera vraiment si les Rockets ont vraiment traversé leur dérapage ou s’ils ont encore du mal avec cette nouvelle gamme de petites balles et quelques mauvais tirs depuis le périmètre.

Westbrook est en larmes depuis le début de l’année, mais n’a pas encore atteint la barre des 30 points en quatre matchs en mars.