Russell Westbrook, P.J. Tucker ajoute des hommages émotionnels à Nipsey Hussle

James Harden n’était pas le seul membre des Houston Rockets à reconnaître l’anniversaire d’un an de la mort tragique de Nipsey Hussle, Russell Westbrook et P.J. Tucker affichant chacun leurs propres hommages.

Le rappeur basé à Los Angeles Ermias Davidson Asghedom, connu professionnellement sous le nom de Nipsey Hussle, a été abattu le 31 mars 2019 à l’âge de 33 ans. Westbrook – originaire de Los Angeles, comme Harden – considérait Hussle comme un ami proche. Tucker avait également développé un lien étroit avec lui.