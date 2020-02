Russell Westbrook pleure la perte de «l’idole et de l’inspiration» Kobe Bryant

La star des Houston Rockets, Russell Westbrook, s’est rendue sur Instagram tôt samedi matin pour composer ses pensées concernant la mort choquante de Kobe Bryant, que Westbrook a qualifié d ‘«idole et d’inspiration».

Les Rockets ont honoré Bryant avec leur propre hommage avant le match de vendredi. Westbrook a ensuite marqué 32 points et récolté neuf mentions d’aide, menant les Rockets (30-18) à une victoire bien méritée contre Dallas (29-19).

Dans son interview sur le terrain après le match au Toyota Center, Westbrook a déclaré:

Je sais que si Kobe était ici, il me dirait de sortir et de concourir au plus haut niveau. C’est ce que je vais faire chaque soir, et assurez-vous que je le laisse sur le sol pour lui. En son honneur, sa famille, sa fille et ceux de l’avion également.

Quelques heures plus tard, l’ancien MVP et neuf fois NBA All-Star a utilisé les médias sociaux pour exprimer ses pensées après une semaine émotionnelle et mouvementée.

Dans son message, Westbrook a raconté l’histoire de sa première rencontre avec Bryant à l’âge de 16 ans lors d’un match de basket-ball. De là, Westbrook s’est efforcé d’imiter la «mentalité Mamba» de Bryant et leur relation s’est également épanouie sur le plan personnel.