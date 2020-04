Russell Westbrook pourrait jouer dans le défi H-O-R-S-E de la NBA

Russell Westbrook et l’ancien gardien des Houston Rockets Chris Paul, qui ont été échangés l’un contre l’autre l’été dernier, seraient parmi les candidats au défi H-O-R-S-E prévu par la NBA.

Avec la ligue sur les hiatus indéfinis pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), Adrian Wojnarowski d’ESPN a initialement signalé le jeu potentiel – qui se déroulerait avec des joueurs isolés dans leurs propres gymnases.

La NBA et ESPN travaillent à la télévision d’une compétition H-O-R-S-E impliquant plusieurs joueurs de haut niveau, ont déclaré des sources à ESPN.

Des discussions sont en cours entre la NBA, la NBPA et l’ESPN au sujet d’une compétition entre plusieurs joueurs isolés – utilisant vraisemblablement des gymnases à domicile – qui les inclurait en compétition coup pour coup dans le jeu de terrain de jeu traditionnel, ont indiqué des sources.

Wojnarowski rapporte que les détails du concours, tels que le calendrier et les joueurs spécifiques à impliquer, sont toujours en cours de finalisation.

Selon Andrew Marchand, chroniqueur des médias sportifs pour le New York Post, Paul et Westbrook font partie des joueurs qui «pourraient être impliqués». D’autres incluent Donovan Mitchell, Zion Williamson et Dwyane Wade.

Bien que les noms ne soient pas encore confirmés, il ne faudra probablement pas longtemps avant qu’un calendrier soit en place. Ce mercredi représentera quatre semaines depuis que la saison 2019-2020 a été suspendue le 11 mars, et avec le nombre de cas COVID-19 toujours en hausse, il ne semble pas y avoir de fin en vue.

Ainsi, la NBA et ses partenaires TV (comme ESPN) sont désespérés pour la programmation – et une vitrine impliquant de futurs Hall of Famers comme Westbrook et Paul pourrait aider à combler ce vide.

