Russell Westbrook rejoint James Harden avec la sélection des étoiles 2020

Comme déterminé par les votes des entraîneurs de la NBA, le gardien des Rockets de Houston, Russell Westbrook, fait partie des sept joueurs de la Conférence de l’Ouest sélectionnés comme réserves pour le match des étoiles de la NBA 2020.

Il s’agit de la neuvième place des All-Star de sa riche carrière. Maintenant dans sa première saison loin d’Oklahoma City, le match 2020 sera la première de ces neuf apparitions pour Westbrook pour représenter une autre équipe de la NBA.

Westbrook sera rejoint au All-Star Game par son co-star de Houston en zone arrière, James Harden, qui a été nommé la semaine dernière en tant que starter. C’est la première fois depuis la saison 2013-14 (Dwight Howard) que Harden a un All-Star pour cette saison en tant que coéquipier avec les Rockets.

Pour la saison 2019-20 à ce jour, Westbrook affiche une moyenne de 26,3 points, 8,1 rebonds et 7,4 passes décisives par match avec les Rockets (29-18). Ses totaux de points et d’assistances font partie du top 10 de la ligue dans ces catégories.

Mais Westbrook s’est encore amélioré ces dernières semaines. En 21 matchs depuis le 7 décembre, l’ancien joueur par excellence est en moyenne de 30,5 points sur 49,8% des tirs.

Cette moyenne de 30,5 points fait de Westbrook le meilleur buteur de la NBA depuis le 7 décembre, derrière Harden et Portland, Damian Lillard.

Westbrook a été le joueur par excellence de la NBA All-Star Game en 2015 et 2016.

On ne sait pas si Harden, 30 ans, et Westbrook, 31 ans, seront des coéquipiers du All-Star Game, car les deux formations ne seront sélectionnées que jeudi 6 février par les capitaines d’équipe LeBron James et Giannis. Antetokounmpo. (Les capitaines ont été déterminés par le joueur de chaque conférence qui a reçu le plus de votes de fans.)

À partir de là, James et Antetokounmpo «rédigeront» chacun une équipe pour le match des étoiles – en commençant par quatre sélections chacune parmi le groupe d’autres joueurs partants, y compris Harden, puis sept choix chacun parmi les joueurs de réserve, tels que Westbrook.

