Russell Westbrook répond à une conversation trash par un fan de l’Utah avec Alley-Oop

Au cours de sa carrière de 12 ans dans la NBA, la star des Houston Rockets, Russell Westbrook, n’a pas toujours eu les meilleures interactions avec les fans de l’Utah.

Cette fois, cependant, l’ancien MVP a eu une expérience plus agréable.

Lors du match de samedi à Salt Lake City, Westbrook a marqué 34 points (53,8% des tirs) et a réussi six rebonds, et il a également terminé une ruelle épique au troisième trimestre grâce à une alimentation de la co-star de la zone arrière James Harden.

Cela a permis de mener à une victoire de 120-110 (score à la case) pour les Rockets (36-20), ce qui leur a permis de dépasser Utah au classement de la Conférence Ouest et de sécuriser le bris d’égalité potentiel en remportant la série de la saison.

Avec Houston jouant sans centre traditionnel, Westbrook était souvent gardé par le grand homme de 7 pieds 1 pouce Rudy Gobert. Sur le jeu de ruelle-oop, Gobert a tourné son attention vers Harden au volant, seulement pour avoir Westbrook coupé à la jante derrière lui pour le dunk de ruelle-oop.

Voici comment Westbrook, 31 ans, a décrit la séquence, qui a commencé par une conversation avec un fan de chahut:

J’ai encore un petit rebond. Avant le coup, le gars me disait “Tirez sur le 3, tirez sur le 3, Gobert est le meilleur joueur défensif de la ligue.” J’ai dit: “D’accord, d’accord, d’accord” … Pendant qu’il parlait, je suis juste allé en arrière.

Westbrook a partagé l’histoire avec un grand sourire et en mangeant du pop-corn.

Lors de ses deux dernières sorties contre Gobert et le Jazz, Westbrook a récolté en moyenne 36,5 points (54,2% de tirs) et 6,0 rebonds par match. L’All-Star 2020 a maintenant dépassé 52% du terrain en cinq matchs consécutifs.

Plus important encore pour les Rockets, le nombre d’élites de Westbrook contribue à des victoires clés pour l’équipe. Houston a remporté sept de ses neuf derniers matchs et ils ne sont qu’un match de retour des Los Angeles Clippers (37-19) pour la troisième place dans l’Ouest.

