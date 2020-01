Russell Westbrook revient alors que Houston visite le Thunder

Ce soir, deux anciens gardes du Thunder d’Oklahoma City ont une sorte de retour aux sources, mais ce ne sera pas tous les câlins et les poignées de main qui se dénonceront.

Alors que les gardiens de la NBA James Harden et Russell Westbrook retournent à OKC – le premier retour de Russell depuis qu’il a été envoyé aux Rockets de Houston -, il reste un mystère de la réaction du Russell récemment traité et de la ville dont il était emblématique depuis plus d’une décennie.

À sa place, l’ancien Rocket Chris Paul a défié les attentes de déclin à la fois dans son propre jeu et dans la franchise dans laquelle il a été échangé, le Thunder étant actuellement à la septième place dans un Ouest controversé, après avoir remporté huit de leurs 10 derniers matchs.

Houston a fait le match avec Westbrook au travail en saison régulière, grimpant à la troisième place dans l’Ouest sur une séquence de trois victoires consécutives, également 8-2 sur leurs 10 précédents.

Seulement 4,5 jeux séparent les deux franchises, et l’énergie susceptible de pénétrer le concours peut avoir autant à voir avec le résultat que les listes. Les fans de Thunder sont toujours attachés à Russ, mais ils sont également fiers de la façon dont ils se sont adaptés et ont réussi sous Paul.

Cependant, le public de Thunder traite son ancienne icône de la franchise, ils devront gagner sans l’attaquant Danilo Gallinari (mollet), le centre Nerlens Noel (cheville) et Andre Roberson (genou), tous répertoriés comme étant sortis pour le concours avec les Rockets car ils récupérer de leurs blessures respectives.

Houston sera en bonne santé sauf pour Nene Hilario (hanche) et Gerald Green (pied), qui ne joueront probablement pas de si tôt.

Le jeu devrait être plus proche que le classement ne pourrait le suggérer, bien que les Rockets aient l’avantage en termes de talent et de santé. Les paris sportifs en ligne donnent à Houston un léger signe de tête avec un écart moyen de -2,5.

Pour que le Thunder remporte une victoire contre son ancien général au sol et sa nouvelle équipe, Chris Paul et sa société devront surfer sur une vague d’émotion, en utilisant l’énergie de la foule locale pour les convaincre de gagner.

Il n’y aura pas de moyen facile de contenir à la fois Westbrook et Harden, mais doubler la barbe tout en espérant que l’environnement à haute énergie probable amène Russ dans l’une de ses nuits tout aussi énergiques mais inefficaces pourrait être leur meilleure option pour une victoire.

