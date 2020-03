Russell Westbrook revient dimanche, Eric Gordon reste incertain

Maintenant sur une séquence de trois défaites consécutives, les Houston Rockets bénéficieront du renfort indispensable en zone arrière pour le match de dimanche sous la forme du All-Star 2020 et de l’ancien MVP Russell Westbrook.

Westbrook a raté la perte de samedi à Charlotte pour l’entretien planifié, dans le cadre d’un plan de saison pour le joueur de 31 ans consécutif.

Westbrook a mené Houston avec une moyenne de 32,9 points par match depuis le 9 janvier, le tout sur un tir efficace de 53,0% depuis le terrain.

Pendant ce temps, le garde de réserve Eric Gordon reste dans le doute après avoir récemment réaggravé son genou droit douloureux, qu’il a heurté le 24 février contre New York. Il sera réévalué après le match de dimanche.

L’absence de Gordon signifiera plus de minutes pour les gardes de réserve Austin Rivers et Ben McLemore, et peut-être DeMarre Carroll – qui avait 9 points (2 sur 3 sur 3 points) en 18 minutes samedi.

Le tipoff entre les Rockets (39-23) et Magic (28-35) est fixé à 18h. Central dimanche soir du Toyota Center à Houston.

