Russell Westbrook s’attend à un retour émotionnel à Oklahoma City

Après avoir disputé ses 11 premières saisons NBA avec le Thunder, la star des Rockets Russell Westbrook s’attend à un match émotionnel jeudi soir lorsque Houston se rendra à Oklahoma City pour la première fois cette saison.

Lorsqu’on lui a demandé lors de l’entraînement de lundi si ce serait émotif pour lui, l’ancien joueur par excellence de la ligue a répondu que “ça le sera certainement”.

En ce qui concerne son temps avec le Thunder avant le commerce de juillet 2019 qui l’a envoyé à Houston, Westbrook a déclaré:

Évidemment, cet endroit sera toujours spécial pour moi, car j’ai grandi là-bas. J’ai passé une grande partie de ma carrière là-bas, j’ai rencontré beaucoup de gens là-bas, une bonne organisation, des gens formidables, rien que de grandes choses viennent de moi.

Interrogé sur ses meilleurs souvenirs à Oklahoma City, le huit-fois étoile a dit qu’il préférerait en discuter davantage après le match de jeudi.

Au cabinet de Houston, Westbrook a déclaré:

Je pourrais donner une longue liste, mais nous en parlerons après le match. Je ne veux pas trop me lancer avant le match et tout.

En 31 matchs disputés cette saison avec les Rockets, Westbrook a une moyenne de 24,1 points, 7,9 rebonds et 7,0 passes décisives en 35,3 minutes par match.

Mis à part le facteur de retour à Westbrook, ce devrait être un bon match jeudi entre les Rockets (24-11) et Thunder (20-16) – qui occupent actuellement les troisième et septième, respectivement, au classement de la Conférence Ouest. Compte tenu de ces placements, il est tout à fait possible que les deux équipes puissent finalement se retrouver au premier tour des éliminatoires de 2020.

Le prochain match de Houston aura lieu mercredi soir à Atlanta (8-29), Westbrook étant absent pour une maintenance planifiée au début d’une séquence de matchs consécutifs. Cela devrait permettre à Westbrook d’être à pleine puissance pour son retour à Oklahoma City la nuit prochaine.

