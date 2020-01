Russell Westbrook se reposera mardi; Clint Capela, P.J. Tucker à jouer

Dans le cadre d’un plan d’entretien tout au long de la saison après une opération au genou pendant la saison morte, le gardien des Rockets de Houston, Russell Westbrook, sera absent mardi à Memphis, au début d’une séquence de matchs consécutifs.

L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a annoncé ce plan lors des essais libres de lundi à Houston. Maintenant âgé de 31 ans et dans sa 12e saison NBA, les Rockets reposent Westbrook dans un match de tous les deux cette saison.

Westbrook fera son retour dans l’alignement à Houston mercredi, lorsque les Rockets (26-12) accueilleront les Portland Trail Blazers (16-24) lors du deuxième match. Houston a remporté quatre de ses cinq derniers matchs au total.

Eric Gordon devrait commencer à la place de Westbrook à Memphis, comme il l’a fait la semaine dernière lorsque Westbrook s’est assis à Atlanta.

Gordon a été un joueur bien meilleur depuis son récent retour d’une opération au genou, avec une moyenne de 15,6 points (38,6% sur 3 points) en 26,9 minutes depuis son retour le 29 décembre. Avant cela, il avait en moyenne 10,9 points (28,4% sur 3 points) en 29,4 minutes par match cette saison.

Sur le papier, les Grizzlies (18-22) sembleraient être le match légèrement plus difficile de la suite, puisqu’ils ont remporté sept de leurs neuf derniers matchs et sont dirigés par le meneur de la recrue de l’année Ja Morant – qui arrive à jouer la position de Westbrook au meneur.

Cependant, étant donné que les Rockets entrent mardi après deux jours de congé consécutifs, les joueurs de rôle de l’équipe sont plus susceptibles de bien tirer et de compenser l’absence d’un All-Star à huit reprises – par opposition au moment où ils sont potentiellement plus fatigués Mercredi deuxième match.

Avec ce plan, Houston aura un ancien MVP à Westbrook comme un nouveau renfort pour le match télévisé national contre les Blazers. Ce match sera le premier retour du joueur des 10 étoiles Carmelo Anthony à Houston après son bref passage avec l’équipe la saison dernière.

En 33 matchs joués cette saison, Westbrook a une moyenne de 24,6 points (43,1% des tirs), 7,7 rebonds et 7,0 passes décisives en 35,2 minutes.Il a été particulièrement dominant récemment avec une moyenne de 28,4 points par match au cours de ses 14 derniers matchs, bon pour Non. 3 dans toute la NBA sur cette période.

Contrairement à Westbrook, les partants de la zone avant Clint Capela (talon) et P.J. Tucker (épaule) devraient chacun jouer à Memphis, selon D’Antoni. Capela a raté la victoire de samedi contre le Minnesota avec une contusion persistante au talon, ce qui lui donnera près de cinq jours de repos avant le match de mardi.

Tucker a quitté le match de samedi après seulement deux minutes avec une blessure à l’épaule effrayante, mais l’équipe a déclaré en post-match qu’il devrait aller bien, et heureusement, cela semble être le cas. Tucker n’a pas raté un seul match en trois saisons avec les Rockets, et il est le leader de la NBA dans les matchs joués depuis la saison 2012-13.

Le Capela de 6 pieds 10 pouces est le premier rebondeur de Houston (et troisième de la NBA) avec 14,4 par match, tandis que le Tucker de 6 pieds 5 pouces est le meilleur et le plus polyvalent défenseur de l’équipe. Il est également réputé pour son tir de coin à 3 points, avec un taux de précision global de 37,3% sur 3 points cette saison.

