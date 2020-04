Russell Westbrook s’entraîne en quarantaine sur un terrain de sable

Mardi soir, dans l’émission «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», la star des Houston Rockets et ancien MVP de la NBA, Russell Westbrook, a insisté sur le fait qu’il était «toujours prêt» lorsqu’on lui a demandé le potentiel d’un redémarrage rapide de la saison 2019-2020 suspendue.

La ligue est en pause depuis le 12 mars en raison de l’épidémie aux États-Unis du nouveau coronavirus (COVID-19). Depuis, Westbrook est retourné dans sa ville natale de Los Angeles, où il vit avec sa femme et ses enfants au milieu des ordres de rester à la maison dans la majeure partie du pays.

Mais des rapports récents suggèrent un optimisme accru quant à la reprise de la saison à un moment donné, et Westbrook semble maintenir une forme physique optimale dans l’éventualité d’un tel jour. Mercredi, son régime comprenait un entraînement intense avec un entraîneur (maintenant la distance physique, bien sûr) sur un terrain de volleyball de sable.

À sa première saison avec les Rockets (40-24), Westbrook, 31 ans, affiche en moyenne 27,5 points, 8,0 rebonds et 7,0 passes décisives par match.

Après une intervention au genou hors saison et la transition vers une nouvelle équipe, le gardien de 6 pieds 3 pouces semble de plus en plus à l’aise au fil de la saison, culminant avec une ligne de 33,4 points (54,9% FG, 40,0% sur 3 points). , 7,3 rebonds et 6,0 passes décisives par match en février. Mené par le All-Star à neuf reprises, Houston est allé 9-2 au cours de ce mois.

