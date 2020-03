Beaucoup ont critiqué et brisé le jeu de LaMelo Ball non seulement au cours de la dernière année, mais pendant la quasi-totalité de son temps sous les projecteurs à un très jeune âge. Mais au cours de l’année dernière, en particulier, alors que Ball approchait du repêchage de la NBA 2020, son jeu est passé sous un microscope plus large.

Tous ceux qui regardent au microscope ne voient pas toujours la même chose. Comme cela semble être le cas avec Seth Greenberg lors d’une interview jeudi avec le New York Post.

Greenberg, un analyste universitaire de basket-ball pour ESPN, a été chargé de discuter des options de meneur disponibles pour les New York Knicks dans le prochain repêchage de la NBA. D’un groupe au sommet du repêchage qui comprend LaMelo Ball, Cole Anthony, Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton et Killian Hayes, Greenberg a nommé Haliburton comme le meilleur du groupe.

Lorsqu’on lui a demandé ses réflexions sur Ball, Greenberg a dit ce qui suit:

«LaMelo est un monstre avec sa taille, sa vision et sa vitesse. Mais il ne tire pas bien et sa prise de décision n’est pas excellente en termes de sélection de plans. Sa créativité est à un autre niveau.

«Mais je pense que LaMelo à New York serait une fête ou une famine. Je ne rédigerais LaMelo à New York que s’il y avait une promesse que LaVar ne viendrait pas avec lui. Si vous avez un nouveau front office Knick, voulez-vous vous en occuper? La seconde supposition d’un gars qui ne sait pas ce qu’il ne sait pas. C’est un désastre. “

Le rapport sur le dépistage sur le terrain, bien que bref, est assez précis pour Ball. Les inquiétudes extra-court, cependant, restent une excuse facile qui n’est pas la façon dont les équipes NBA voient la situation. Ni les Pélicans ni les Lakers n’ont été effrayés par LaVar en ce qui concerne Lonzo, ni les innombrables équipes liées à Lonzo dans les rumeurs commerciales.

De la même façon, les équipes n’auront pas peur de repêcher un joueur comme LaMelo à cause de LaVar. Et toute équipe qui pourrait avoir une ouverture de bureau ou deux une fois que Ball s’épanouirait.

