Sabrina Ionescu est la première joueuse de basketball universitaire 2K-1K-1K, quelques heures après avoir pris la parole au mémorial de Kobe

Lundi matin, Sabrina Ionescu, de l’Oregon, s’est tenue devant des dizaines de milliers de personnes au Staples Center et a prononcé un éloge éloquent pour son mentor, Kobe Bryant. Lundi soir, Ionescu est devenu le tout premier basketteur de division I – masculin ou féminin – à enregistrer 2 000 points, 1 000 rebonds et 1 000 passes décisives dans sa carrière.

Ionescu est entré dans la soirée avec seulement neuf rebonds contre Stanford, son rival du Pac-12. Elle a attrapé quatre planches en première mi-temps et en a ajouté quatre de plus par la marque de quatre minutes au troisième quart alors que les Ducks n ° 3 ont pris 12 points d’avance sur le Cardinal n ° 4.

Le 1000e rebond historique a eu lieu avec 1:51 à faire au troisième tiers alors que Hannah Jump de Stanford a effectué un essai en ballon de trois points.

La réussite d’Ionescu est impressionnante, peu importe comment vous la regardez, mais surtout compte tenu de sa capacité à marquer, à plat et à rebondir avec une telle habileté de meneur de jeu.

Le quart-arrière des Seattle Seahawks Russell Wilson et le musicien Ciara étaient sur place pour assister à l’histoire en cours, tout comme la star de la NBA Steph Curry et son épouse Ayesha.

Lors de la célébration de la vie des Bryants, Ionescu a partagé qu’elle envoyait toujours des SMS à son mentor après le tragique accident d’hélicoptère du 26 janvier qui lui a coûté la vie et la vie de huit autres personnes. «Le dernier que je lui ai envoyé a dit:« Tu me manques. Puissiez-vous reposer en paix, mon cher ami », a déclaré Ionescu lors du mémorial. «Les textes passent, mais aucune réponse. On a toujours l’impression qu’il est là, à l’autre bout. Que la prochaine fois que je prendrais mon téléphone, il m’aurait répondu. Parfois, je me retrouve toujours à attendre. »

Elle a ensuite imploré les personnes présentes – y compris des stars de la NBA comme Michael Jordan et Shaquille O’Neal – de continuer à soutenir et à investir dans le football féminin. Les coéquipières d’Ionescu ont regardé son éloge funèbre de l’arène de Stanford à Palo Alto.