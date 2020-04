Sabrina Ionescu la joueuse qui peut changer le basketball féminin

Sabrina Ionescu Elle est bien plus qu’une merveilleuse basketteuse universitaire. L’essai influent qu’il a écrit l’année dernière dans The Players Tribune, couplé avec sa relation naissante avec Kobe Bryant et sa décision de continuer un an de plus dans le Université de l’Oregon Ils l’ont fait devenir une référence qui dépasse l’aspect purement sportif de sa silhouette et qui laisse présager que lorsqu’il atterrit dans le WNBA elle deviendra la plus grande star de l’histoire du basketball féminin.

Parce que ce que fait Ionescu en Oregon va au-delà du basket-ball. Cela va changer les choses. Atteindre une véritable égalité entre hommes et femmes dans le sport, lutter contre des marques comme Nike ou Adidas qui font tout à leur gré. Cela va de cela, d’être une star responsable du 21ème siècle, loin du stéréotype que Jordan a créé dans les années 90. Nous sommes dans un autre monde, avec une autre conscience sociale, et ce jeune joueur d’origine roumaine est sa tête.

Ce soir, dans le WNBA Draft, tout indique qu’Ionescu sera choisi au numéro 1 par New York Liberty. Il jouera au Necla’s Barclays Center et sera bien plus qu’une star sur le court. Il tentera de mener la lutte pour l’égalité entre les ligues et pour un changement du système de marque.

“Je veux utiliser la responsabilité que j’ai pour que mon poste ait un impact positif. Je veux grandir”, a déclaré Ionescu à Yahoo Sports l’année dernière.

Son moment arrive ce soir et on dirait qu’il va en profiter.

.