Sabrina Ionescu nous a rappelé pourquoi elle est la meilleure joueuse de basket-ball universitaire au monde

Sabrina Ionescu de l’Oregon, la meilleure joueuse de basket-ball universitaire au monde et l’une des meilleures perspectives de repêchage de la WNBA depuis Breanna Stewart, nous a rappelé son plafond vertigineux lors d’une sortie de 37 points contre l’équipe classée troisième au pays. Ses canards n ° 6 ont battu Stanford de 32 points. Le meneur de jeu polyvalent avec des outils pour lancer de n’importe où, la vision pour lancer des passes au-dessus de la défense et le cerveau pour contrôler la meilleure attaque du pays étaient incroyables à la télévision nationale.

Nous en savons déjà beaucoup sur Ionescu, car ce n’est pas sa première année au sommet du trône du basket-ball universitaire. Ses huit doubles-doubles de la saison junior ont fait la une des gros titres de l’année dernière alors que ses Ducks se dirigeaient vers le Final Four (où ils sont tombés face à l’éventuel champion Baylor). Elle a ajouté quatre triples doubles supplémentaires cette année pour porter son total à 22, soit 10 de plus que quiconque dans l’histoire du basketball universitaire masculin ou féminin. Mais elle n’a pas été aussi dominante ces derniers temps. Jusqu’à maintenant.

Ionescu a surpris tout le monde quand elle a décidé de revenir pour sa saison senior à l’Oregon malgré le fait qu’elle était un verrou pour entrer dans le top 2 du repêchage de la WNBA. Elle est revenue pour remporter un championnat avec ses deux meilleurs coéquipiers (Satou Sabally et Ruthy Hebard, également des choix de première ronde projetés), également de retour à Eugene. Tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’Oregon cette saison, car il a déjà perdu son classement de pré-saison n ° 1 après des défaites contre Louisville et Arizona State. Ionescu en particulier n’a pas tiré le ballon aussi bien qu’elle l’a fait dans le passé, et cela fait mal à l’Oregon.

Mais jeudi soir, elle a de nouveau éclaté, pour un total de 37 points en carrière, nous rappelant à quel point elle était absurde. Les Ducks ont écrasé les Cardinals, 87-55, parce que leur meneur est une machine.

Le tournage prêt à WNBA d’Ionescu était de retour

Commençons par traiter les totaux de comptage d’Ionescu. Elle a terminé avec 37 points en 38 minutes sur 14 tirs sur 26 (5 sur 12 sur trois), 11 rebonds et sept passes pour trois revirements. C’est … fou. C’est encore plus sauvage compte tenu de la façon dont elle a mal commencé le jeu, avec seulement cinq points sur le tir 2 sur 8 et deux revirements dans les 10 premières minutes.

Ionescu a trouvé son rythme alors que le jeu se poursuivait. Elle a travaillé le pick-and-roll avec Hebard pour creuser des voies de circulation, s’est reculée pour se lancer depuis l’arrière de l’arc avec de l’espace, et a utilisé un certain nombre de croisements pointus pour se libérer dans le milieu de gamme. Son tir est si fluide et son jeu de jambes est si précis, elle devrait avoir peu de problèmes pour le faire au niveau suivant. Cela semble si facile pour elle maintenant.

Voir le ballon passer à travers le filet de la portée comme il l’avait fait au cours des deux dernières saisons était amusant à regarder, car il n’a pas été autant garanti en 2019-2020. Avant de faire cinq trois contre Stanford, elle avait fait cinq trois lors de ses six derniers matchs combinés. Après avoir tourné 43% de ses trois ans en deuxième année et junior, elle n’a fait que 33% de son apparence cette année. Cependant, son pourcentage de lancers francs atteint 93%, un sommet en carrière. Ses chiffres à trois points vont égaliser. Ceci est juste une crise de tir malheureuse.

Le jeu de pick-and-roll d’Ionescu devrait exciter les équipes professionnelles

L’utilisation du pick-and-roll est également ce qui pourrait faire d’Ionescu une légende au niveau professionnel. Et elle est déjà très bonne dans ce domaine. Travaillant sur des écrans et des réécrans, Ionescu a expédié des défenseurs dans toutes les directions pour trouver de la place pour elle-même. Ce seau a battu le record de tous les temps de l’Oregon.

Le pick-and-roll était en rediffusion toute la nuit:

La personnalité féroce d’Ionescu est également apparue

Ionescu a senti sa propre domination au fur et à mesure que le jeu avançait et a bien concouru dans une éruption qui n’avait aucune chance de casser. Quand elle s’est finalement calmée avec deux minutes à faire – son premier soupir de la nuit – elle a rendu un salut, qu’elle a clarifié plus tard était dirigé vers Stanford. Lol.

La meilleure joueuse du monde était au sommet de son art et elle le savait.

Que reste-t-il à Ionescu?

Ionescu a quelques disques à portée. Le plus gros est le club 2000/1 000/1 000. Elle est 96 rebonds et 28 passes décisives de devenir le premier joueur de basket-ball universitaire (hommes ou femmes) à enregistrer 2000 points de carrière, 1000 rebonds de carrière et 1000 passes décisives. Sa plus grande réussite ne peut être atteinte qu’en avril, alors qu’Ionescu se prépare à un championnat national.

Et puis, quelques semaines seulement après la fin de sa dernière saison universitaire, elle sera envoyée à la WNBA. Vraisemblablement, ce sera le prénom appelé par le New York Liberty. Un mois après, ce serait ses débuts professionnels.

Nous sommes en 2020, et la reine du basketball universitaire commence à trouver son rythme. Les plus grands mois de sa vie sportive sont à venir, et tout le monde devrait regarder.