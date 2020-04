Sabrina Ionescu parle de l’impact de Steph Curry sur Dan Patrick Show

La relation entre le meneur des Golden State Warriors Steph Curry et la garde de l’Oregon Sabrina Ionescu est bien documentée, et elle a tendance à apparaître fréquemment dans les interviews qu’Ionescu donne aux journalistes nationaux.

Mercredi, elle et Dan Patrick ont ​​discuté de l’impact de Curry sur le jeu de basket-ball dans le spectacle de Patrick.

Patrick a déclaré que Curry était l’un des joueurs de basket-ball les plus influents de tous les temps, et Ionescu n’avait rien d’autre que l’accord pour ce sentiment. La différence que Curry a faite ne peut pas être surestimée.

Patrick: «Steph a eu un impact plus important sur le jeu que presque n’importe qui dans l’histoire du sport car il a permis à tous les plus petits de penser qu’ils peuvent jouer. Vous n’avez pas besoin d’être physique. “

Ionescu: “Je pense que les gens qui ne voient pas cela et qui ne valorisent pas ne comprennent pas vraiment l’impact qu’il a eu sur le sport.”

Il est beaucoup plus facile pour une personne moyenne de se voir à Curry que certaines autres stars. LeBron James, par exemple, a un athlétisme inaccessible qui ne peut pas seulement être appris. Des stars monstrueusement grandes comme Shaquille O’Neal sont si grandes et hautes, il est difficile pour un fan de basket-ball moyen de se lier, peu importe à quel point il l’aime en tant que personne ou joueur.

Mais pour Curry, plus petit et plus maigre en comparaison que presque toutes les autres étoiles, votre enfant de tous les jours peut le regarder et voir les compétences qui peuvent être apprises: tirer, dribbler, rapidité.

Bien qu’il soit manifestement un talent d’un autre monde, ces compétences sont celles que les athlètes peuvent se voir faire de façon plus réaliste que de survoler une jante. Cela peut les aider à rêver de jouer pour leur lycée, leur collège ou les pros.

“Vous entrez dans n’importe quel gymnase et il y a des petits enfants qui tirent depuis le demi-terrain, ils tirent comme Steph”, a déclaré Ionescu. «Cela a fait évoluer le jeu. Je veux dire, je ne serais pas surpris si la ligne des 3 points était reculée. “

