Sabrina Ionescu réfléchit sur sa relation avec Kobe Bryant et Gianna Bryant

Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, il est facile d’oublier certains des problèmes que tout le monde avait auparavant.

Ce n’est pas le cas des décès tragiques de Kobe Bryant, Gianna Bryant et de sept autres il y a près de trois mois. Malgré le monde confronté à des problèmes plus importants, il semble que se souvenir de l’héritage de Bryant est un pilier dans le monde du basket-ball.

Ces morts n’ont certainement pas été oubliées par Sabrina Ionescu, la future n ° 1 du repêchage WNBA 2020. Ionescu a ouvertement fait face au chagrin d’avoir perdu son idole et son amie, prononçant un beau discours au mémorial public tenu au Staples Center le 24 février.

En réfléchissant à la perte du duo Bryant, Ionescu dit que ce n’est toujours pas «normal», selon Mirin Fader de Bleacher Report:

«Je pense que ce sera une de ces choses que je ressens toujours. Je peux toujours y penser à tout moment et pleurer », dit-elle, en parlant à Bleacher Report par téléphone lors d’une journée difficile début avril. “Je ne suis pas encore normal.”

Ionescu a parlé de ce que la vie aurait pu être aujourd’hui si Bryant et sa fille étaient toujours là, plaisantant sur la mise en quarantaine avec eux à Los Angeles:

«Il est difficile d’y penser», dit-elle. “S’il était ici, nous serions probablement tous mis en quarantaine ensemble à L.A.” Elle, Kobe, Gigi. En riant. Profiter du basket-ball, être entouré les uns des autres.

Il n’y a peut-être personne au monde en dehors de la famille Bryant qui connaissait mieux la relation entre le père et la fille qu’Ionescu.

Dans ses années après avoir joué, Bryant était une championne des sports féminins et de la WNBA et a vu quelque chose de spécial à Ionescu à ses débuts dans l’Oregon. Pour cette raison, il s’est assuré d’établir une relation avec elle et de créer un lien encore plus important entre Ionescu et sa fille.

Il ne fait aucun doute que Ionescu gardera la famille Bryant près de son cœur tout au long de chaque étape de son parcours de basket-ball.

Alors même que le monde fait face à l’incertitude sous la forme de la pandémie mondiale, Ionescu n’oubliera pas deux des personnes les plus importantes de sa jeune carrière.