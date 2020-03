Sacramento Kings – Detroit Pistons: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Sacramento Kings réussi à battre à domicile contre Detroit Pistons par 106-100 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Grizzlies de Memphis par 101-104 et après ce match, ils ajoutent un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également gagné Soleils de Phoenix par 111-113. Sacramento Kings, avec ce résultat, il reste pour le moment hors du Play-off avec 25 matchs gagnés sur 59 disputés, tandis que Detroit Pistons, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 20 matchs gagnés sur 61 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/02/2020

Au cours du premier quart, l’équipe visiteuse était le principal protagoniste, en fait, il a obtenu un partiel de 18-1 au cours du quatrième et a augmenté la différence à un maximum de 21 points (6-27) et a terminé avec un résultat de 16-31. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, les sections locales ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, elles ont atteint un partiel au cours de ce quart de 16-2, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 34-20. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 50-51 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, bien que l’équipe locale ait fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel 26-19 et un total de 76-70. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe locale a maintenu sa différence et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-30. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 106-100 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, Sacramento Kings il a remporté la victoire grâce à 23 points, sept passes décisives et trois rebonds de De’Aaron Fox et les 19 points, deux passes décisives et six rebonds de Buddy hield. Les 20 points et 12 rebonds de Christian Wood et les 16 points, sept passes décisives et trois rebonds de Brandon Knight ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Gagnez le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Sacramento Kings sera contre Assistants de Washington dans le Golden 1 Centertandis que la prochaine réunion du Detroit Pistons sera contre Oklahoma City Thunder dans le Arène Little Caesars. Consultez le calendrier complet de la NBA.