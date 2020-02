Sacramento Kings – Los Angeles Lakers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers il a gagné en tant que visiteur Sacramento Kings par 113-129 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les habitants battaient à domicile contre Los Angeles Clippers par 103-124, alors que les visiteurs ont perdu à la maison avec Portland Trail Blazers par 119-127. Los Angeles Lakers, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 36 victoires en 47 matchs joués. Pour sa part, Sacramento Kings, après le match, il resterait pour l’instant hors des play-offs avec 18 matchs gagnés sur 48 disputés. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/02/2020

Agir à 06:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, l’équipe visiteuse a été le principal protagoniste, en fait, l’équipe a réalisé une course de 13-0 et avait une différence maximale de 24 points (18-42) et a conclu avec un résultat de 22-44. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de Sacramento KingsEn fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 10-2, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 42-37. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 64-81 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Sacramento Kings il a réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 12-2 jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 25-23 et un total de 89-104. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 14-2 et étendu la différence à un maximum de 27 points (95-122) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-25, mettant ainsi fin au match avec un résultat final de 113-129 en faveur de Los Angeles Lakers.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Lebron James et Anthony Davis, qui a obtenu 15 points, 11 aides et 10 rebonds et 21 points, six aides et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence De’Aaron Fox et Buddy hield pour ses actions pendant le match, avec 24 points, cinq passes décisives et six rebonds et 22 points, deux passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, dans le prochain duel Los Angeles Lakers mesurez votre force avec San Antonio Spurs dans le Staples Centerlors de la prochaine réunion, Sacramento Kings sera mesuré avec Minnesota Timberwolves dans le Golden 1 Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.