Sacramento Kings – Memphis Grizzlies: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Sacramento Kings prévalu en tant que local à Grizzlies de Memphis par 129-125 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont été perdus à domicile contre Dallas Mavericks par 130-111, tandis que les visiteurs battaient à domicile Portland Trail Blazers par 111-104. Avec ce résultat, pour l’instant Sacramento Kings Il resterait en dehors des positions de barrage avec 21 matchs gagnés sur 54 joués. Pour sa part, Grizzlies de Memphis, après le match, il continue dans les positions de barrage avec 28 matchs gagnés sur 54 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

21/02/2020

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 16-2 au cours du trimestre jusqu’à la fin avec un 37-35. Après cela, au deuxième trimestre Sacramento Kings Il s’est distancé sur le tableau de bord et a réalisé une différence maximale de 14 points (53-39) lors du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 33-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 70 à 61 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 14-2 jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 27-29 et un total de 97-90. Enfin, au cours du dernier trimestre, il a également réduit les écarts Grizzlies de MemphisEn fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-1, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-35. Enfin, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 129-125 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Sacramento Kings qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Harrison Barnes et De’Aaron Fox, qui a obtenu 32 points, une passe décisive et un rebond et 26 points, quatre passes décisives et deux rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Par Anthony Melton et JA Morant, avec 24 points, trois aides et six rebonds et 19 points, deux aides et un rebond respectivement.

Le lendemain de la NBA, Sacramento Kings fera face Los Angeles Clippers dans le Staples Center. De son côté, le prochain rival de Grizzlies de Memphis sera Los Angeles Lakers, avec laquelle il sera mesuré Staples Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.