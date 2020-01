Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Oklahoma City Thunder gagné à l’extérieur pour Sacramento Kings 100-120 dans un nouveau jeu NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Minnesota Timberwolves par 129-133, tandis que les visiteurs ont perdu à la maison avec Dallas Mavericks par 97-107. Avec ce résultat, Oklahoma City Thunder Il reste en position de barrage avec 28 matchs gagnés sur 48 joués. Pour sa part, Sacramento Kings, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 17 victoires en 46 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains de l’équipe visiteuse, a atteint la différence maximale de points (sept points) à la fin du quatrième jusqu’à la fin avec un résultat de 16-23. Par la suite, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un 10-0 partiel au cours du quatrième et ont eu une différence maximale de 16 points (43-59) au cours du quatrième, qui s’est terminée avec un résultat partiel de 31-36. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 47-59 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Oklahoma City Thunder il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-0 et a augmenté la différence à un maximum de 23 points (71-94) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-37 et un total de 76 à 96. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-24. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 100-120 pour Oklahoma City Thunder.

En plus des joueurs de Oklahoma City Thunder qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Dennis Schroder et Luguentz Dort, qui a obtenu 24 points, neuf passes et quatre rebonds et 23 points et deux rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Bogdan Bogdanovic et De’Aaron Fox, avec 23 points, deux passes décisives et cinq rebonds et 19 points, cinq passes décisives et un rebond respectivement.

Lors de la prochaine réunion de la NBA, Oklahoma City Thunder fera face Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arena, tandis que Sacramento Kings les visages seront vus avec Los Angeles Clippers dans le Staples Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.