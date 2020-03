Sacramento Kings – Philadelphia 76ers: Résultat, résumé & statistiques en direct du match NBA

Philadelphia 76ers il a gagné Sacramento Kings loin de chez eux par 108-125 un nouveau jour de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Assistants de Washington par 133-126. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Los Angeles Lakers par 120-107. Avec ce résultat, Philadelphia 76ers Il a 37 matchs gagnés sur 62 joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs, tout en Sacramento Kings, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 27 matchs gagnés sur 61 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, le leadership était entre les mains des visiteurs, en fait, ils ont obtenu un partiel 10-2 et ont eu une différence maximale de 12 points (18-30) jusqu’à la fin avec un 30-32. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre 12-2 au cours du quatrième et a étendu la différence à un maximum de 12 points (34-46) au cours du quatrième, ce qui Il s’est conclu par un résultat partiel de 23-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 53-63 points avant la pause.

Au troisième trimestre Philadelphia 76ers il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 13-2 et a atteint une différence de 19 points (61-80) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 27-33 et un 80-96 global Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-2 et ont atteint une différence de 20 points (88-108) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-29. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 108-125 en faveur de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Philadelphia 76ers il est dû en partie aux 28 points, trois passes décisives et 14 rebonds de Tobias Harris et les 18 points, six passes décisives et huit rebonds de AL Horford. Les 23 points, sept passes décisives et trois rebonds de De’Aaron Fox et les 22 points, une passe décisive et un rebond de Buddy hield ils n’étaient pas suffisants pour Sacramento Kings Gagnez le match.

Dans le prochain affrontement NBA Sacramento Kings fera face Portland Trail Blazers dans le Centre de modetandis que le prochain adversaire de Philadelphia 76ers sera Guerriers de l’état d’or, avec lequel vous verrez les visages dans le Chase Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.