Sacramento Kings – Raptors de Toronto: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors gagné à domicile pour Sacramento Kings par 113-118 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Portland Trail Blazers par 111-123. De leur côté, les visiteurs se sont également défaits de chez eux Guerriers de l’état d’or par 113-121, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. Toronto Raptors, avec ce résultat, s’impose en Play-off avec 44 matchs gagnés sur 62 joués, tandis que Sacramento Kings, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 28 victoires en 63 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/09/2020

Agir à 04:43

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, le résultat a été très serré, où les locaux sont venus gagner deux points (2-0) et les visiteurs 12 (9-21) pour terminer avec un résultat de 22-22. Puis, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, qui s’est conclu par un résultat partiel de 28-29. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 50-51 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Toronto Raptors ils se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 11 points (58-69) et ont fini avec un résultat partiel de 24-27 (74-78). Enfin, au cours du dernier quart, il a eu plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 39-40. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 113-118 en faveur de Toronto Raptors.

Pendant le match, ils se sont démarqués Kyle Lowry et Norman Powell pour leur participation au match, après avoir obtenu 30 points, huit passes décisives et cinq rebonds et 31 points, cinq passes décisives et deux rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence De’Aaron Fox et Nemanja Bjelica, avec 28 points, quatre passes décisives et quatre rebonds et 14 points, deux passes décisives et 10 rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Sacramento Kings mesurez votre force avec Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Golden 1 Centertandis que le prochain rival de Toronto Raptors sera Utah Jazz, avec lequel vous verrez les visages dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.