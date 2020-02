Sacramento Kings – San Antonio Spurs: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Sacramento Kings a réussi à l’emporter en tant que local contre San Antonio Spurs par 122-102 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Miami Heat 105-97, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Portland Trail Blazers par 125-117, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq défaites consécutives. Avec ce résultat, pour l’instant Sacramento Kings Il resterait en dehors des positions de barrage avec 21 victoires en 52 matchs joués, tandis que San Antonio Spurs, après le match, il serait hors du play-off avec 22 victoires en 52 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Le premier quart avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 24-23. Par la suite, au deuxième quart-temps, l’équipe à domicile s’est distancée sur le tableau de bord et est venue gagner par neuf points (36-27) lors du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 28-26. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 52 à 49 points avant la pause.

Le troisième trimestre a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même s’il a fini par prendre ses distances avec l’équipe à domicile et a terminé avec un résultat partiel 37-29 et un total 89-78. Enfin, au cours du dernier trimestre, il s’est de nouveau distancé Sacramento Kings, a augmenté la différence à un maximum de 22 points (122-100), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-24, terminant ainsi le match avec un résultat final de 122-102 en faveur de Sacramento Kings.

Pendant le match, il a souligné la participation de Buddy hield et Harrison Barnes, qui a obtenu 31 points, cinq aides et six rebonds et 25 points, quatre aides et sept rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Je laisse Murray et Lamarcus Aldridge, avec 17 points, neuf passes décisives et neuf rebonds et 12 points et 10 rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, lors de la prochaine réunion Sacramento Kings fera face Milwaukee Bucks dans le Forum Fiservtandis que le prochain match de San Antonio Spurs sera contre Denver Nuggets dans le Centre Pepsi. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.