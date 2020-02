Sacramento Kings – Timberwolves du Minnesota: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Sacramento Kings battre local à Minnesota Timberwolves par 113-109 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Los Angeles Lakers par 113-129, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à l’extérieur avec Los Angeles Clippers par 118-106, de sorte qu’après le match, ils accumulent treize défaites d’affilée. Avec ce résultat, pour l’instant Sacramento Kings Il resterait en dehors des positions de barrage avec 18 matchs gagnés sur 49 joués. Pour sa part, Minnesota Timberwolves, après le match, il serait hors du play-off avec 15 victoires en 48 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/04/2020

Agir à 06:43

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il était dirigé par Sacramento KingsEn fait, il a réalisé un partiel au cours de ce quart de 15-2 et a atteint une différence de 15 points (23-8) et a terminé avec un résultat de 29-20. Après cela, au deuxième trimestre Sacramento Kings il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre 10-2 au cours du quatrième et a eu une différence maximale de 20 points (60-40) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 36-30. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 65-50 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 14-2 jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 28-34 et 93-84 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont également réduit les distances, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2, même si cela n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20-25, terminant de cette façon, le jeu avec un résultat final de 113-109 en faveur des locaux.

Pendant le match, ils se sont démarqués De’Aaron Fox et Bogdan Bogdanovic pour leur participation au match, après avoir obtenu 31 points, cinq passes décisives et trois rebonds et 23 points, trois passes décisives et deux rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Karl-Anthony Towns et Shabazz Napier, avec 22 points, six passes décisives et 10 rebonds et 17 points, sept passes décisives et trois rebonds respectivement.

Après avoir gagné, dans le prochain match Sacramento Kings les visages seront vus avec Miami Heat dans le Golden 1 Center. De son côté, la prochaine réunion du Minnesota Timberwolves sera contre Atlanta Hawks dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.