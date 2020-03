Sacramento Kings – Washington Wizards: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Sacramento Kings il a remporté la victoire à domicile contre Assistants de Washington par 133-126 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Detroit Pistons par 106-100, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également battu à domicile Guerriers de l’état d’or par 110-124. Avec ce résultat, pour l’instant Sacramento Kings resterait hors des positions de barrage avec 26 matchs gagnés sur 60 joués, tandis que Assistants de Washington, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 22 victoires en 59 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/04/2020

Agir à 06:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il était dirigé par Sacramento KingsEn fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 12-2 et a augmenté la différence à un maximum de 18 points (36-18) et a terminé avec un 39-23. Puis, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un autre partiel de 15-2 au cours du quatrième et ont eu une différence maximale de 28 points (65-37) au cours du quatrième, qui a conclu avec un résultat partiel de 37-26. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 76-49 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont tracé pour égaliser le jeu, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 23-2 jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 19-46 et 95-95 du total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé un partiel de 10-1 et ont atteint une différence de 13 points (124-111), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 38- 31. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 133-126 pour Sacramento Kings.

Pendant le match, Sacramento Kings il a remporté la victoire grâce aux 31 points, une passe et trois rebonds de De’Aaron Fox et les 21 points, quatre passes et un rebond de Bogdan Bogdanovic. Les 35 points, huit passes décisives et deux rebonds de Bradley Beal et les 20 points, trois passes et six rebonds de Rui Hachimura ils n’étaient pas suffisants pour Assistants de Washington Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Sacramento Kings sera contre Philadelphia 76ers dans le Golden 1 Center. Pour sa part, Assistants de Washington fera face Portland Trail Blazers dans le Centre de mode. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.