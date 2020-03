Sacramento suspend ses opérations dans l’installation jusqu’à nouvel ordre

En réponse à la pandémie de COVID-19, les Kings de Sacramento ont suspendu toutes les activités des opérations de basket-ball dans leur centre d’entraînement. Ils ont également demandé aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de rester à la maison, en suivant les directives établies par les Centers for Disease Control and Prevention.

De plus, les Kings ont révélé qu’aucun de leurs joueurs n’avait présenté de symptômes de COVID-19. Il convient toutefois de noter que COVID-19 est de nature asymptomatique. Cela signifie qu’une personne infectée par le virus ne ressentira pas nécessairement des symptômes mais pourrait la transmettre à d’autres.

Les rois ont suspendu toutes les activités de basketball au centre d’entraînement par équipe jusqu’à nouvel ordre pic.twitter.com/ajrfu0TgqH

– Jason Jones (@mr_jasonjones) 18 mars 2020

Pour rappel, Rudy Gobert se sentait en bonne santé et prêt à jouer son match contre le Thunder d’Oklahoma City malgré des tests positifs pour COVID-19. Pendant ce temps, trois des quatre joueurs des Nets qui se sont révélés positifs ne présentent aucun symptôme.

Au moment d’écrire ces lignes, sept joueurs au total étaient infectés par COVID-19. Il s’agit de Gobert et Donovan Mitchell de l’Utah Jazz, de Christian Wood des Detroit Pistons et de quatre joueurs des Nets, dont Kevin Durant.

Il y a eu des appels de tests massifs pour COVID-19. Les joueurs de la NBA eux-mêmes sont considérés non seulement comme le groupe de personnes le plus sain du monde, mais ils ont également facilement accès à des experts médicaux de premier ordre.

Pour l’ancien joueur de la NBA devenu analyste Kendrick Perkins, ce fait ne devrait pas placer les athlètes au-dessus de tout le monde. Parlant avec Ramona Shelburne d’ESPN, Perkins pense que d’autres devraient également subir des tests.

«Je suis en fait d’accord avec le maire. Tout simplement parce que nous sommes des athlètes – cela ne devrait pas nous mettre au-dessus des gens ordinaires qui travaillent dur », a déclaré Perkins.

Plusieurs équipes de la NBA ont promis de continuer à payer le personnel du stade malgré la suspension de la saison 2019-20. D’autres joueurs ont également fait un don aux hôpitaux pour aider à lutter contre la propagation du virus.