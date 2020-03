Salaires des joueurs de Celtics, le plafond peut être affecté par le coronavirus

La suspension des jeux des Boston Celtics et de la NBA en raison de la pandémie de coronavirus continue entraîne une perte de revenus, et si ces jeux ne sont pas inventés, cet argent disparaîtra pour toujours.

Et si c’est le cas, cela aura un impact sur la structure non seulement des salaires des futurs joueurs des Celtics et des perspectives de plafonnement des salaires, mais également dans l’ensemble de la ligue.

Pour l’instant, nous ne savons pas dans quelle mesure les événements de la semaine dernière vont changer l’avenir de la NBA, mais cela aura un impact sur les résultats de la ligue d’une manière ou d’une autre.

Dans quelle mesure et comment la ligue choisit de répondre sont peut-être les deux plus grands problèmes auxquels sont confrontées les 30 équipes de la NBA, mais il y a beaucoup de facteurs qui atténuent les choses équipe par équipe.

Qu’arrive-t-il aux équipes des grands marchés par rapport aux équipes des petits marchés qui dépendent du partage des revenus, par exemple?

Et si l’argent qui y est distribué diminue avec le plafond salarial basé sur le revenu lié au basket-ball (BRI), qu’arrive-t-il aux équipes qui auraient été des équipes non imposables, mais qui ont maintenant un plafond diminué?

Un autre problème est de savoir combien les joueurs sont payés – à la fois cette saison et à l’avenir. Alors que certains joueurs gagnent un montant fixe, d’autres peuvent voir leurs gains diminuer si leur contrat est lié à un pourcentage du plafond, tout comme le salaire maximum.

La ligue a une disposition permettant aux équipes de réduire un certain montant (1 / 92,6e) du salaire des joueurs en cas de perturbation massive des jeux comme nous le constatons actuellement, et cela pourrait être appliqué si les jeux ne sont pas repris plus tard. date, rapporte Marc Stein du New York Times, Sopan Deb, Scott Cacciola et Kevin Draper.

Étant donné que la ligue devrait perdre jusqu’à 500 millions de dollars combinés pour le reste de la saison régulière et des séries selon Tom Haberstroh de NBC Sports, l’impact pourrait être significatif au cours d’une saison déjà marquée par une baisse du plafond salarial prévu pour 2020-2021. en raison de la controverse sur le tweet de Hong Kong du directeur général des Rockets de Houston, Daryl Morey, et sur la Chine.

Avec Boston fixé au plafond ou près de celui-ci et potentiellement une équipe de contribuables à court terme, la façon dont la ligue décidera de réagir à ces événements pourrait avoir des impacts significatifs sur l’avenir de l’équipe, la liste et les chèques de paie des joueurs.

Mais comme pour beaucoup de choses en ce moment, jusqu’à ce que nous ayons plus de données, il sera difficile de dire comment ces événements se dérouleront de manière concrète en ce qui concerne les finances et la planification de l’équipe.

