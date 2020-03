Sam Cassell détruit les Celtics avec un jeu de 30 points

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

À l’époque où Jason Kidd a dirigé les choses dans le New Jersey, les Nets ont eu de bonnes batailles d’après-saison avec les Celtics de Boston. Maintenant, la rivalité entre les deux équipes s’est quelque peu renouvelée, Kyrie Irving quittant Boston pour Brooklyn.

Sur 23 mars 1997, Kidd était dans quelques mois dans sa course de 4,5 ans avec les Phoneix Suns et n’avait pas encore rejoint les Nets. Irving et lui fêtaient également leur anniversaire – l’actuel meneur des Nets venait tout juste d’avoir cinq ans.

L’homme qui dirigeait le point pour les Nets à l’époque était un Sam Cassell de 27 ans, qui faisait partie de sa troisième équipe cette saison-là. Il a commencé 1996-1997 avec les Suns, puis est allé aux Dallas Mavericks dans le métier qui a livré Kidd à Phoenix. Un mois et demi plus tard, Cassell était membre de l’organisation Nets.

Et le 23 mars de la saison 1996-97, Cassell a dominé les Celtics. Le meneur a marqué 30 points sur un tir de 11 contre 20 lors de la victoire 100-91 du New Jersey (score plein).

Cassell a également réussi 11 passes décisives et a réussi deux interceptions dans la victoire.

Kerry Kittles a également offensé les Nets en inscrivant 18 points sur le banc. Il a également aidé sur la défensive, terminant avec trois interceptions.

Cassell a finalement été échangé aux Milwaukee Bucks en 1998-1999 dans le cadre d’un échange de trois équipes qui a livré les Nets Stephon Marbury.

.