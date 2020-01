Sam Presti «stupéfait» par la demande de Paul George d’être échangé

Lorsque Paul George a demandé un échange d’Oklahoma City aux Los Angeles Clippers en juillet 2019, cette décision a choqué non seulement le front-office du Thunder, mais la NBA dans son ensemble.

C’était une demande qui a changé le paysage de la ligue, jumelant George avec Kawhi Leonard à L.A., envoyant Russell Westbrook à Houston et quittant OKC avec une All-Star vieillissante, une recrue et beaucoup de questions.

George a parlé de sa décision de saisir l’opportunité à Los Angeles dans une récente interview avec Ramona Shelburne d’ESPN, disant que sa famille, en particulier sa mère qui avait subi un accident vasculaire cérébral alors que George n’avait que six ans, était la principale raison pour laquelle il voulait revenir. à sa ville natale.

Il a expliqué à Shelburne comment tout s’était déroulé, disant que tout avait commencé par un appel téléphonique à Leonard pour le féliciter d’avoir remporté un championnat NBA avec les Raptors.

Il y a eu d’innombrables SMS et appels téléphoniques, puis deux réunions en personne chez Drake à Hidden Hills, en Californie. (Drake s’était lié d’amitié avec Leonard pendant sa saison à Toronto et avait laissé Leonard – qui vit à San Diego – y rester lorsqu’il était à Los Angeles pour des réunions d’agents libres.) Le 1er juillet, ils avaient décidé de mettre leur plan en marche: Leonard a dit aux Clippers qu’il était intéressé à jouer pour eux, mais seulement s’ils pouvaient améliorer leur liste en ajoutant un joueur de calibre All-Star comme George.

Le lendemain, Leonard a rencontré George à Los Angeles. Peu de temps après leur rencontre, l’agent de George a appelé le président du Thunder, Sam Presti, lui demandant s’il chercherait un échange pour aider George et Leonard à jouer ensemble.

Par Shelburne, Presti a été stupéfait et a demandé s’il pouvait rencontrer George en personne avant d’aller de l’avant avec d’éventuelles négociations commerciales. Les deux se sont rencontrés le 3 juillet.

George a réitéré la demande et a expliqué ses raisons de vouloir faire un tel mouvement – il voulait jouer avec Leonard mais voulait surtout jouer à la maison – juste un an après avoir signé de nouveau avec le Thunder.

Ce n’était pas ce que Presti voulait entendre, mais il respectait la façon dont George procédait. Presti a dit qu’il chercherait des métiers qui l’aideraient à jouer avec Leonard et avait du sens pour le Thunder.

S’il y a une consolation pour les fans de Thunder, George a reconnu que sans Leonard suggérant que les deux jouent ensemble, il serait probablement resté à Oklahoma City en raison du «lien et de la loyauté qu’il ressentait envers Westbrook et le Thunder» même après un seul saison.

En l’état, George a été échangé aux Clippers pour Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari et la collecte de choix de repêchage. Quelques jours plus tard, le Thunder a envoyé Westbrook à Houston en retour de Chris Paul et d’autres choix. Ces accords ont jeté les bases de ce que fait OKC maintenant.

Même sans George et Westbrook, Oklahoma City défie les attentes cette saison, occupant la 7e place au classement de la Conférence de l’Ouest et concourant pour une place en séries éliminatoires.

