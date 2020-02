Samedi, LeBron James et Lakers prennent soin des guerriers en équipage réduit

LeBron James a récolté 22 points, 11 passes et huit rebonds tandis qu’Anthony Davis a récolté 27 points, 10 rebonds et quatre passes, alors que les Lakers de Los Angeles ont battu les Golden State Warriors samedi soir, 125-120.

Wiggins a connu un premier match solide à ses débuts avec les Warriors. Il a récolté 24 points, cinq interceptions et trois passes décisives tout en poursuivant son record de carrière en jouant des matchs solides contre LeBron James et ses équipes. Cependant, les Warriors n’étaient pas très proches d’une victoire samedi soir.

Tandis qu’Avery Bradley a eu une rare soirée de tir à chaud pour les Lakers, les Lakers ont eu un tir de nuit phénoménal sur le terrain. Bradley a mené les Lakers en marquant pendant une grande partie de la nuit, mais les Lakers ont tiré plus de 40% de la ligne des 3 points toute la nuit.

Les Lakers ont eu plusieurs contributions solides de leur banc samedi, alors que Kyle Kuzma, Dwight Howard et Rajon Rondo ont chacun marqué plus de deux chiffres dans la victoire. Howard n’a joué que quatre minutes lors de la défaite de jeudi contre les Rockets, mais ses 13 minutes, 12 points et huit rebonds ont été très productifs alors que les Lakers tentaient de remporter la victoire contre les Warriors.

Les Lakers n’ont plus que deux matchs à jouer avant la pause des All-Star, lundi à domicile contre les Phoenix Suns avant de clore leur calendrier pré-All-Star mercredi soir aux Denver Nuggets.

