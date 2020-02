San Antonio Spurs – Charlotte Hornets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

San Antonio Spurs il a réussi à gagner à domicile pour Charlotte Hornets par 114-90 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux battaient à domicile contre Utah Jazz par 127-120, ajoutant un total de trois victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Assistants de Washington 121-107, complétant une séquence de quatre défaites consécutives lors des cinq derniers matchs. San Antonio Spurs, avec ce résultat, il est laissé en dehors des positions de barrage avec 22 matchs gagnés sur 48 matchs, tandis que Charlotte Hornets, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 16 matchs gagnés sur 49 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/02/2020

À 05:23

CET

SPORT.es

Au premier quart, il était mené par les locaux, augmentant la différence à un maximum de six points (20-14) jusqu’à la fin avec un 30-28. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, l’équipe a réalisé une course de 12-2 et est venue gagner par 17 points (44-61) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 20-35. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 50-63 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de San Antonio Spurs ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit tracé, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 25-2 et ont marqué la différence maximale (cinq points) à la fin du trimestre jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel 29-11 et un résultat global de 79-74. Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, ils ont marqué la différence maximale (24 points) à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 35-16, terminant ainsi le match avec un résultat final de 114-90 en faveur de l’équipe locale.

En outre, les acteurs les plus San Antonio Spurs étaient Demar Derozan et Jakob Poeltl, qui a obtenu 24 points, six passes décisives et deux rebonds et 17 points, une passe décisive et sept rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Ponts de Miles et Cody Zeller pour ses interventions pendant le match, avec 25 points, deux passes décisives et six rebonds et 14 points, huit passes décisives et 12 rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, San Antonio Spurs jouera contre Los Angeles Clippers dans le Staples Centertandis que la prochaine réunion du Charlotte Hornets sera contre Orlando Magic dans le Spectrum Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.