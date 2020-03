San Antonio Spurs – Dallas Mavericks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

San Antonio Spurs il a remporté la victoire à domicile contre Dallas Mavericks par 119-109 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à l’extérieur contre Cavaliers de Cleveland 132-129, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Indiana Pacers par 109-112, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour l’instant San Antonio Spurs Il resterait hors des positions de barrage avec 26 matchs gagnés sur 62 disputés. Pour sa part, Dallas Mavericks, après le match, toujours en position de barrage avec 39 victoires en 65 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/11/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au premier quart, il a été dominé par l’équipe visiteuse, a augmenté la différence à un maximum de sept points (15-22) et a conclu avec un résultat de 27-29. Puis au deuxième trimestre Dallas Mavericks a augmenté sa différence et a atteint une différence de 11 points (41-52) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 27-30. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 54-59 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les différences sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 10-0 jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 29-26 et 83-85 au total. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont fait un retour, en fait, ils ont obtenu un partiel 11-2 et sont venus gagner par 12 points (115-103), et le quatrième s’est terminé avec un résultat 36-24 partiel. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 119-109 pour San Antonio Spurs.

Pendant le match, San Antonio Spurs obtenu la victoire grâce à 24 points, deux passes et deux rebonds de Lamarcus Aldridge et les 13 points, 12 passes décisives et cinq rebonds de Demar Derozan. Les 38 points, huit passes décisives et sept rebonds de Luka Doncic et les 20 points, trois passes décisives et sept rebonds de Tim Hardaway ils n’étaient pas suffisants pour Dallas Mavericks Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de San Antonio Spurs sera contre Denver Nuggets dans le At & t Center. De son côté, le prochain jeu de Dallas Mavericks sera contre Denver Nuggets dans le American Airlines Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.