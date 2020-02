San Antonio Spurs – Dallas Mavericks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Dallas Mavericks gagné à l’extérieur pour San Antonio Spurs par 103-109 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Oklahoma City Thunder par 131-103 et après ce résultat, ils terminent une séquence de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Minnesota Timberwolves 139-123, complétant une série de quatre victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Dallas Mavericks Il compte 35 victoires en 58 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en San Antonio Spurs, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 24 matchs gagnés sur 56 matchs. Suivez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux leaders dans le domaine, en fait, ils ont réalisé une course de 14-2 au cours du trimestre et sont venus gagner par 17 points (16-33) et ont terminé avec un résultat de 20-36. Par la suite, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 29-23. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 49-59 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Dallas Mavericks ils se sont distancés sur le tableau de bord, ont atteint une différence de 16 points (64-80) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 28-29 et un total de 77-88. Enfin, au cours du dernier trimestre, elle a été caractérisée par différents changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 26-21. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 103-109 pour Dallas Mavericks.

Pendant le match, Dallas Mavericks il a remporté la victoire grâce à 26 points, 14 passes décisives et 10 rebonds de Luka Doncic et les 28 points, une passe décisive et 12 rebonds de Kristaps Porzingis. Les 27 points, neuf passes décisives et huit rebonds de Demar Derozan et les 14 points, une passe décisive et huit rebonds Marco Belinelli ils n’étaient pas suffisants pour San Antonio Spurs Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA, San Antonio Spurs mesurez votre force avec Orlando Magic dans le At & t Centertandis que le prochain adversaire de Dallas Mavericks sera Miami Heat, avec qui il sera confronté American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.