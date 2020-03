San Antonio Spurs – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Indiana Pacers réussi à imposer à San Antonio Spurs en tant que visiteur pour 111-116 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Orlando Magic par 114-113. De leur côté, les visiteurs se sont également défaits de chez eux Cavaliers de Cleveland par 104-113, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Indiana Pacers parvient à s’imposer en play-offs avec 36 victoires en 60 matchs joués, tandis que San Antonio Spurs, après le match, il resterait en dehors du play-off pour le moment avec 25 matchs gagnés sur 58 joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/03/2020

À 05:13

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des locaux, en fait, ils ont atteint un partiel de 13-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 11 points (13-2) et ont terminé avec un 34-26. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 23-40. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 57-66 points avant la pause.

Au troisième trimestre San Antonio Spurs il a réduit les distances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 27-26 (84-92). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont également réussi à se rapprocher de nouveau du tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel 12-2, bien que cela n’ait pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-24, terminant le match avec un résultat final de 111-116 en faveur de l’équipe visiteuse.

La victoire de Indiana Pacers il était basé sur les 26 points, sept passes décisives et six rebonds de Malcolm Brogdon et les 23 points, deux passes et sept rebonds de T.j. Warren. Les 24 points et une passe décisive de Patty Mills et les 20 points et six rebonds de Trey Lyles ils n’étaient pas suffisants pour San Antonio Spurs Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA San Antonio Spurs fera face Charlotte Hornets dans le Spectrum Centertandis que le prochain match de Indiana Pacers sera contre Milwaukee Bucks dans le Forum Fiserv. Consultez le calendrier complet de la NBA.