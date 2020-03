San Antonio Spurs – Orlando Magic: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

San Antonio Spurs il a réussi à gagner à domicile contre Orlando Magic par 114-113 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Dallas Mavericks par 103-109. De leur côté, les visiteurs ont remporté la victoire à domicile contre Minnesota Timberwolves par 136-125. San Antonio Spurs, avec ce résultat, il reste pour l’instant hors des play-offs avec 24 matchs gagnés sur 57 disputés, alors que Orlando Magic, après le match, il reste en position de barrage avec 27 victoires en 59 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

03/01/2020

À 05:13

CET

SPORT.es

Pendant le premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal dominateur, en fait, il a obtenu un partiel 11-2 et est venu gagner par 14 points (34-20) et a terminé avec un résultat de 38-27. Puis, au deuxième quart, il y a eu plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-26. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 61-53 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Orlando Magic ils ont réussi à s’approcher à nouveau sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 24-28 et un total de 85-81. Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-32. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 114-113 pour les locaux.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de San Antonio Spurs qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Trey Lyles et Rudy Gay, qui a obtenu 20 points, deux aides et neuf rebonds et 19 points, quatre aides et six rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Evan Fournier et Terrence Ross, avec 23 points, cinq passes décisives et trois rebonds et 21 points, une passe décisive et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de San Antonio Spurs sera contre Indiana Pacers dans le At & t Center, tandis que Orlando Magic cherchera la victoire contre Portland Trail Blazers dans le Amway Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.