San Antonio Spurs – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Soleils de Phoenix gagné en tant que visiteur San Antonio Spurs par 99-103 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 117-121. De leur côté, les visiteurs ont perdu à la maison avec Indiana Pacers par 87-112. Soleils de Phoenix, avec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 18 victoires en 44 matchs joués, tandis que San Antonio Spurs, après le match, il reste en position de barrage avec 20 victoires en 43 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

25/01/2020

À 05:13

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, même si l’équipe locale a finalement fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 28-22. Puis, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 23-2 et ont eu une différence maximale de 15 points (38-53) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 16-34. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 44-56 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les joueurs de San Antonio Spurs ils ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-22 (et un global 72-78). Enfin, au cours du dernier trimestre, il a également réduit les distances San Antonio Spurs, bien qu’il n’ait pas été suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-25. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 99-103 en faveur de Soleils de Phoenix.

Les joueurs qui se sont le plus démarqués Soleils de Phoenix étaient Devin booker et Dario Saric, qui a obtenu 35 points, 10 passes décisives et quatre rebonds et 20 points, une passe décisive et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Demar Derozan et Lamarcus Aldridge, avec 30 points, trois passes décisives et huit rebonds et 16 points, trois passes décisives et six rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, San Antonio Spurs mesurez votre force avec Toronto Raptors dans le At & t Centerlors du prochain match, Soleils de Phoenix jouera contre Grizzlies de Memphis dans le Fedexforum. Consultez le calendrier complet de la NBA.