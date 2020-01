San Antonio Spurs – Toronto Raptors: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Toronto Raptors il a réussi à gagner en tant que visiteur San Antonio Spurs par 106-110 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Soleils de Phoenix par 99-103 et après ce résultat, ils ajoutent une séquence de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre New York Knicks 112-118, donc après le match, ils ont un total de huit victoires consécutives. Toronto Raptors, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 31 victoires en 45 matchs joués. Pour sa part, San Antonio Spurs, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 20 matchs gagnés sur 44 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

27/01/2020

À 01:13

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 18-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 21-37. Par la suite, au deuxième trimestre San Antonio Spurs a réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-26. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 51-63 sur le comptoir.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile de San Antonio Spursel a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 14-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-23 et un 85-86 du résultat global. Enfin, le dernier quart-temps a encore eu plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-24. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 106-110 en faveur de Toronto Raptors.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les interventions de Pascal Siakam et Serge Ibaka, qui a obtenu 35 points, trois aides et huit rebonds et 12 points, quatre aides et 10 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Demar Derozan et Lamarcus Aldridge pour leurs actions pendant le match, avec 14 points, sept passes décisives et six rebonds et 10 points et 10 rebonds respectivement.

Le prochain choc de San Antonio Spurs sera contre Chicago Bulls dans le United Center. Pour sa part, Toronto Raptors fera face Atlanta Hawks dans le Aréna Banque Scotia. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.