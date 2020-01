San Antonio Spurs – Utah Jazz: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

San Antonio Spurs il a réussi à gagner à domicile contre Utah Jazz par 127-120 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Chicago Bulls par 110-109. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Houston Rockets 117-126, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. San Antonio Spurs, avec ce résultat, il reste pour l’instant hors des play-offs avec 20 victoires en 46 matchs joués, tandis que Utah Jazz, après le match, toujours en position de barrage avec 32 matchs gagnés sur 46 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du trimestre, bien que finalement l’équipe locale ait fini par prendre ses distances et ait conclu avec un résultat de 37-29. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont maintenu leur différence dans le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 33-33. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 70-62 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se rapprocher du tableau de bord, a réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 28-32 (98-94). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de San Antonio Spurs augmenté leur différence, a atteint une différence de 11 points (108-97) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-26. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 127-120 pour les locaux.

Une grande partie de la victoire de San Antonio Spurs a été cimenté à partir de 38 points, cinq passes décisives et cinq rebonds de Demar Derozan et les 18 points de Patty Mills. Les 17 points et 19 rebonds de Rudy Gobert et les 31 points, quatre passes et un rebond de Donovan Mitchell ils n’étaient pas suffisants pour Utah Jazz Gagnez le match.

Le lendemain de la NBA, San Antonio Spurs jouera contre Charlotte Hornets dans le At & t Center. Pour sa part, Utah Jazz les visages seront vus avec Denver Nuggets dans le Centre Pepsi. Consultez le calendrier complet de la NBA.