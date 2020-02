Sans entraînement, Steve Kerr a été impressionné par les débuts de Dragan Bender

Au cours de la saison 2019-2020, la rotation des Golden State Warriors s’est transformée en nouveaux groupes quotidiennement. Les ajustements constants de la liste des métiers ou des blessures ont donné aux guerriers une rotation de haut en bas.

Depuis la date limite des échanges, Steve Kerr a envoyé un nouveau groupe de joueurs inconnus sur le parquet pour représenter les Warriors. Un changement important pour une équipe qui a disputé cinq matchs de finale NBA consécutifs avec un noyau stable.

Le plus récent membre des Golden State Warriors est le grand homme croate Dragan Bender. L’ancien choix de loterie a signé un contrat de 10 jours avec les Warriors dimanche, et quelques heures plus tard seulement a fait ses débuts au Chase Center de San Francisco contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Steve Kerr a parlé aux journalistes après la perte des Warriors face aux Pélicans au sujet des débuts de Bender.

Via Sam Hustis de KNBR:

Il a beaucoup de compétences. Nous l’avons vu abattre quelques coups de feu, faire quelques passes. Il a une bonne taille. Pas une mauvaise nuit pour un gars qui n’a littéralement pas pratiqué avec nous – s’est envolé la nuit dernière. Ce sera bien pour lui d’avoir quelques entraînements avec nous à son actif et d’être plus à l’aise au fil de la semaine.

Le joueur de 22 ans a joué 20 minutes lors de son premier match avec les Warriors, marquant six points sur un tir de 2 sur 8 sur le terrain. Les deux marques de Bender sont venues d’au-delà de l’arc.

L’ancien Milwaukee Buck a ajouté cinq rebonds, trois passes décisives et un blocage contre le premier choix de 2019, Zion Williamson.

Le plus récent guerrier a profité du temps de jeu ouvert car Golden State était sans Draymond Green et Marquese Chriss en raison de blessures. Bender n’a pas joué de match depuis le 24 janvier, mais a enregistré le troisième plus grand nombre de minutes qu’il a reçues cette saison lors de ses débuts dans Golden State.

Bender a encore trois matchs à prouver à Kerr et Golden State qu’il appartient à l’équipe après l’expiration de son contrat de 10 jours.

