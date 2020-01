SB Nation Super Bowl Giveaway

salut! Nous offrons trois chapeaux Dan Marino signés de la marque ‘47 ainsi qu’un choix de t-shirt. La publication Instagram est ici.

Règlement officiel pour Tirage au sort du Super Bowl LIV de SB Nation

Pas d’achat nécessaire. Un achat n’augmentera pas vos chances de gagner.

Admissibilité: SB Nation Super Bowl LIV Giveaway(le «concours») est ouvert aux résidents des États-Unis (à l’exclusion des territoires et des possessions), qui ont au moins dix-huit (18) ans (ou dans le cas des résidents légaux des juridictions où l’âge de la majorité est supérieur à 18 ans, cet âge de la majorité en vertu des lois de la juridiction dans laquelle ils résident au moment de l’entrée) qui ont accès à Internet et un compte Instagram valide et actif. Employés, entrepreneurs indépendants, stagiaires, dirigeants, administrateurs et agents du commanditaire (y compris SB Nation) ou d’autres sociétés associées au concours, ainsi que les membres de la famille immédiate (conjoint, parents, frères et sœurs et enfants, et leurs conjoints respectifs) et les membres du ménage de tout ce qui précède ne sont pas autorisés à participer. NUL SI INTERDIT OU RESTREINT PAR LA LOI.

Parrainer: Le concours est parrainé et administré par Vox Media, LLC, 1201 Connecticut Avenue, 11th Floor, NW, Washington, DC 20036 («Sponsor»).

Accord avec les règles officielles: En participant au concours, vous indiquez votre accord total et inconditionnel et votre acceptation (a) du présent règlement officiel et (b) des décisions du commanditaire, qui sont finales et contraignantes. Gagner un prix est subordonné au respect de toutes les exigences énoncées dans les présentes.

Période d’entrée: Le concours commence à 14 h 00 HE le jeudi 30 janvier 2020 et se termine à 18 h 00 HE le dimanche 2 février 2020 (la «période d’inscription»). Les inscriptions soumises avant ou après la période d’inscription ne seront pas admissibles. L’ordinateur du commanditaire est le dispositif officiel de chronométrage du concours. Les inscriptions soumises avant ou après la période d’inscription applicable ne seront pas admissibles.

Comment entrer Pour participer, pendant la période d’inscription, vous devez suivre @sbnation sur Instagram («Suivre»), comme la publication du compte Instagram @sbnation publiée le jeudi 30 janvier 2020 qui comprend les mots «SB Nation Super Bowl LIV Giveaway Sweepstakes» («Post») »en cliquant sur l’icône en forme de cœur sous le Post pour qu’elle devienne rouge (« Like »), et taggez un autre utilisateur Instagram dans les commentaires du Post en créant un commentaire dans le Post et en incluant le signe @ suivi d’un autre des utilisateurs Instagram, sans espace entre le signe @ et la poignée Instagram (c’est-à-dire @[Instagramhandle] (“Identifie un ami”). Pour plus de précision, les abonnés actuels et les nouveaux abonnés du compte @sbnation sont éligibles pour participer – la seule condition requise pour un abonnement est que vous suivez le compte Instagram @sbnation à la fin de la période d’inscription. Vous devez suivre le compte Instagram @sbnation, comme la publication, et taguer un ami pour recevoir une (1) entrée. Il y a une limite d’une (1) inscription par personne pendant la période d’inscription. Les inscriptions dépassant la limite autorisée ne seront pas reconnues. Vous ne pouvez pas entrer plus de fois que ce qui est indiqué en utilisant plusieurs adresses e-mail, comptes Instagram, identités ou appareils pour tenter de contourner les règles. Si vous utilisez des méthodes frauduleuses ou essayez de contourner les règles, votre soumission peut être retirée de l’admissibilité à la seule discrétion du commanditaire. L’utilisation d’une agence ou de tout système automatisé pour participer est strictement interdite et le Sponsor se réserve le droit de disqualifier toute inscription reçue par le biais de telles méthodes, tel que déterminé par le Sponsor, à sa seule discrétion. Si vous utilisez votre appareil mobile pour participer à ce concours, votre fournisseur de services sans fil peut vous facturer les frais de données applicables. Vous devriez consulter votre fournisseur de services sans fil concernant ses plans tarifaires. Des messages et débits de données peuvent être appliqués.

Dessin: Après la période d’inscription, le commanditaire sélectionnera un (1) gagnant potentiel dans un tirage au sort de toutes les inscriptions reçues. Le tirage aura lieu dans les 24 à 24 heures suivant la fin de la période d’inscription. Vous n’êtes pas assuré de recevoir un prix et les chances de gagner dépendent du nombre de participations reçues.

Notification et exigences du gagnant potentiel: Le gagnant potentiel sera contacté par message direct sur le compte Instagram utilisé pour participer au concours dans les trente (30) heures suivant le tirage. Le défaut de répondre à l’avis initial dans les quarante-huit (48) heures après la notification ou le retour de l’avis de vérification comme non livrable ou invalide après deux (2) tentatives entraînera la disqualification; si un gagnant potentiel est disqualifié, le commanditaire sélectionnera un autre gagnant potentiel à sa place au hasard parmi toutes les inscriptions restantes reçues. Seuls trois (3) gagnants potentiels alternatifs seront contactés. Sauf là où cela est interdit, un gagnant potentiel peut être tenu de remplir et de retourner un affidavit d’admissibilité et une décharge de responsabilité / publicité.

À la seule discrétion du commanditaire, la disqualification, la déchéance et la sélection d’un autre gagnant potentiel peuvent résulter de l’un des éléments suivants: (a) le défaut du gagnant potentiel de répondre à la notification initiale; (b) l’échec de la notification en raison de la désactivation du compte du gagnant potentiel avant la réception de la notification; (c) le défaut du gagnant potentiel de répondre aux commentaires et directives du commanditaire; (d) La «confidentialité» du compte du gagnant potentiel est définie de sorte que les mises à jour / réponses / commentaires du gagnant potentiel ne soient pas visibles par le commanditaire; (e) Échec du gagnant potentiel à fournir au commanditaire une preuve satisfaisante de son âge, de son identité et de sa résidence; et (g) tout autre non-respect du présent règlement officiel. En cas de confiscation d’un prix, le commanditaire peut, à sa seule discrétion, attribuer ou non le prix confisqué à un autre gagnant potentiel. Une fois qu’un gagnant potentiel aura rempli toutes les exigences du présent règlement officiel et aura été vérifié par le commanditaire, il sera déclaré gagnant.

8. Prix ​​(s): Le gagnant recevra[3chapeaux«Zubazx’47»chacunsignéparDanMarinoetunechemise«47Tubluardeleurchoix(nonsignée)(le«prix»)avecunARVtotalde350$___[3“Zubazx’47”hatseachsignedbyDanMarinoanda‘47Tubluarshirtoftheirchoosing(notsigned)(the“Prize”)withatotalARVof0___Un gagnant est seul responsable du paiement de toutes les dépenses liées au prix, y compris, sans s’y limiter, toutes les taxes fédérales, d’État et locales, ainsi que tous les autres frais et dépenses non mentionnés ci-dessus. Tout détail du prix non spécifié ci-dessus sera déterminé par le commanditaire à sa seule discrétion. Le prix sera remis au gagnant à une adresse aux États-Unis désignée par le gagnant. Le prix peut être soumis à des conditions supplémentaires. Le prix ne peut être transféré et doit être accepté tel quel. Vous ne pouvez pas demander d’argent ou un prix de remplacement; cependant, le commanditaire se réserve le droit de remplacer un prix par un autre prix de valeur égale ou supérieure si le prix n’est pas disponible pour une raison quelconque, tel que déterminé par le commanditaire à sa seule discrétion.

Les noms des sociétés, des produits et des logos ont été utilisés à des fins d’identification uniquement et peuvent être les propriétés et les marques déposées de leurs propriétaires respectifs. La mention d’une entreprise, ou l’inclusion d’un produit ou d’un service en tant que prix, n’implique aucune association ou approbation par cette entreprise ou le fabricant ou le distributeur de ce produit ou service et, sauf indication contraire, aucune association ou approbation est prévu ou doit être déduit.

9. Conditions générales: Dans le cas où le fonctionnement, la sécurité ou l’administration du concours est altéré de quelque manière que ce soit pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, la fraude, le virus ou tout autre problème technique, le commanditaire peut, à sa seule discrétion, soit: (a ) suspendre le concours pour remédier à la déficience, puis reprendre le concours de la manière la plus conforme à l’esprit du présent règlement officiel; (b) attribuer le prix au hasard parmi les inscriptions éligibles reçues jusqu’au moment de la déficience, (c) mettre fin au concours sans attribuer de prix. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne qu’il juge altérer le processus de participation ou le fonctionnement du concours ou agir en violation du présent règlement officiel ou d’une manière antisportive ou perturbatrice. Toute tentative de toute personne de saper le fonctionnement légitime du concours peut constituer une violation du droit pénal et civil et, si une telle tentative est faite, le commanditaire se réserve le droit de demander des dommages-intérêts à toute personne dans la mesure permise par la loi. . Le non-respect par le commanditaire de l’application de l’une des conditions du présent règlement officiel ne constitue pas une renonciation à cette disposition. La preuve d’envoi d’une communication au Sponsor par courrier ne sera pas considérée comme une preuve de réception de cette communication par le Sponsor. En cas de litige concernant une inscription en ligne, le titulaire autorisé du compte de l’adresse e-mail utilisée pour participer sera réputé être le participant. Le «titulaire de compte autorisé» est la personne physique qui est affectée à une adresse e-mail par un fournisseur d’accès Internet, un fournisseur de services en ligne ou une autre organisation responsable de l’attribution des adresses e-mail pour le domaine associé à l’adresse e-mail soumise. Le concours est soumis aux lois et réglementations fédérales, étatiques et locales et est nul là où il est interdit.

10. Décharge et limitations de responsabilité: En participant au concours, vous acceptez de dégager et de dégager de responsabilité le commanditaire, sa société mère, ses filiales, ses sociétés affiliées et chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés et agents respectifs (les «parties libérées») de et contre toute réclamation ou cause de les actions découlant de la participation au concours ou de la réception ou de l’utilisation de tout prix, y compris, mais sans s’y limiter: (a) une intervention humaine non autorisée dans le concours; (b) les erreurs techniques liées aux ordinateurs, serveurs, fournisseurs ou lignes téléphoniques ou réseau; (c) des erreurs d’impression; (d) courrier perdu, en retard, en retard, mal acheminé ou non distribuable; (e) des erreurs dans l’administration du concours ou le traitement des inscriptions; ou (f) des blessures ou des dommages à des personnes ou à des biens qui peuvent être causés, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par la participation du participant au concours ou la réception ou l’utilisation de tout prix. Vous convenez en outre que pour toute cause d’action, la responsabilité des parties libérées sera limitée au coût de participation et de participation au concours, et en aucun cas les parties libérées ne seront responsables des honoraires d’avocat. Vous renoncez au droit de réclamer tout dommage, y compris, mais sans s’y limiter, des dommages-intérêts punitifs, consécutifs, directs ou indirects.

11. Publicité / droits accordés par vous: Sauf là où la loi l’interdit, en participant et en participant à ce concours, vous consentez et accordez affirmativement, le commanditaire et toute personne agissant au nom du commanditaire, ou ses titulaires de licence respectifs, successeurs et attribue la licence et le droit, sans autre avis, ou consentez à imprimer, publier, diffuser, distribuer et utiliser, dans le monde entier, sur tout support maintenant connu ou par la suite à perpétuité et dans le monde entier, votre participation, y compris, sans limitation, la participation et le nom du gagnant, son portrait, sa photo, sa voix nom, ressemblance, opinions, image, état de résidence, votre participation, déclarations sur le concours et informations biographiques dans tout média (i) à titre d’actualités, de publicité ou d’informations; (ii) pour le commerce, la publicité ou les relations publiques; et (iii) à des fins promotionnelles sans autre compensation.

En participant à ce concours, vous acceptez et consentez à vous abonner pour recevoir des bulletins électroniques et des communications marketing du commanditaire (y compris, sans s’y limiter, de SB Nation). Vous pouvez refuser de recevoir cette communication à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription contenu dans les newsletters par e-mail.

12. Confidentialité: Veuillez consulter les conditions générales régissant l’utilisation de l’application avant de participer au concours. Toute information que vous soumettez dans le cadre du concours sera utilisée aux fins de ce concours et traitée conformément aux conditions générales et à la politique de confidentialité du commanditaire. Pour toute question ou demande de confidentialité, veuillez vous référer à la politique de confidentialité du sponsor.

13. Litiges: Sauf là où cela est interdit, vous acceptez que tous les litiges, réclamations et causes d’action découlant du Concours ou de tout prix attribué ou liés à celui-ci soient résolus individuellement, sans recours à aucune forme de recours collectif, et exclusivement par le tribunal situé à Washington, DC. Tous les problèmes et questions concernant la construction, la validité, l’interprétation et l’applicabilité du présent règlement officiel, vos droits et obligations, ou les droits et obligations du commanditaire dans le cadre du concours, seront régis et interprétés conformément aux lois de Washington, DC, sans donner effet à aucun choix de loi ou de règles de conflit de lois (que ce soit à Washington, DC ou à toute autre juridiction), ce qui entraînerait l’application des lois de toute juridiction autre que Washington, DC.

14. Plateformes tierces: En participant à ce concours, les participants libèrent et acceptent par la présente de dégager toute plateforme tierce, y compris, sans s’y limiter, Instagram, qui peut être utilisée et ses sociétés affiliées de toute responsabilité, perte ou dommage découlant de ou dans lien avec l’attribution, la réception et / ou l’utilisation ou l’utilisation abusive de prix ou la participation à des activités liées aux prix. Sauf indication contraire dans le présent règlement officiel, ce concours n’est pas parrainé, approuvé ou administré par ou associé à un autre tiers (y compris, mais sans s’y limiter, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, LinkedIn ou Google) . Vous comprenez que vous fournissez vos informations au commanditaire de ce concours et non à Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, LinkedIn ou Google.

15. Résultats: Pour demander la liste des gagnants, envoyez une enveloppe pré-adressée et affranchie au 1201 Connecticut Ave., 11th Floor, Washington DC 20036, Attn: Tirage au sort du Super Bowl LIV de SB Nation. Les demandes doivent être reçues dans les quatre (4) semaines suivant la fin de la période d’inscription.