Scariolo: “J’ai été surpris par les premières réactions en Espagne, il semble que les gens n’assistent qu’aux interdictions”

Sergio Scariolo Il reste à Toronto et dans une interview pour le journal As a laissé des réflexions intéressantes sur l’arrêt du concours pour le coronavirus. “Ibaka avait peur parce qu’il avait défendu Gobert lors de l’un des derniers matches. Il s’est montré négatif et est maintenant bien, motivé pour continuer à s’entraîner autant que possible”, a expliqué l’italien. “Compte tenu du fait que ce qui s’est passé en Italie était connu, j’ai été surpris par l’attitude des Espagnols dans les premiers jours. Il semble qu’ils ne respectent que les interdictions et non les recommandations”, a-t-il déclaré avant d’évoquer la possible suspension du Jeux olympiques de Tokyo 2020. “Je vois un cas impossible qu’ils soient contestés, les calendriers vont se chevaucher, la logique serait que les compétitions nationales et continentales se terminent en été”, a-t-il déclaré.

.