Schroder aurait participé à un entraînement léger, “semblait bien”

Dennis Schroder aurait participé à un entraînement léger samedi, mais son statut pour le match de dimanche contre les Spurs de San Antonio est toujours en suspens.

Schroder a roulé sa cheville au milieu du troisième quart-temps de la victoire 113-101 d’Oklahoma City sur les Denver Nuggets vendredi soir. La blessure est survenue alors qu’il gardait Will Barton près de la zone médiane. Lorsque Barton a changé de direction, lui et Schroder ont glissé au bord du logo Thunder, et Schroder est resté pendant quelques secondes en tenant sa cheville.

Il a quitté le match mais est revenu quelques minutes plus tard et a terminé la soirée avec 11 points.

Selon Maddie Lee de The Oklahoman, la pratique du Thunder consistait principalement en des soluces qui n’incluaient pas le contact ou la course, donc Schroder a pu participer dans une certaine mesure.

Billy Donovan a qualifié Schroder de «guerrier complet» et a déclaré à Sports Illustrated que sa garde «semblait bien».

Donovan a également déclaré à Lee “une fois que nous ferons des choses demain à l’aréna, nous aurons une meilleure idée de l’endroit où il se trouve.”

Si Schroder ne pouvait pas y aller, cela pourrait ouvrir des minutes à Hamidou Diallo qui n’a pas vu beaucoup d’action depuis que Lu Dort est devenu partie de la rotation régulière à mi-janvier.

Oklahoma City est de retour à la maison dimanche quand ils accueillent les San Antonio Spurs.

